كل ساعة تمر على "فيسبوك" تدر عليه 900 ألف دولار

هذا الأسبوع تمر 10 سنوات على التأسيس الفعلي لموقع "فيسبوك" الأشهر من أن يحتاج لأي تعريف، لكن الجديد عنه هذه المرة ليست مناسبة التأسيس فقط بل الأهم بكثير: العام الماضي حقق إيرادات بلغت 7 مليارات و900 مليون دولار، طبقا لما أعلنه أمس الخميس مؤسسه المثير للحسد الأميركي المتم 30 سنة من عمره بعد 4 أشهر مارك زوكربيرغ، وأكدت كلامه اليوم وسائل إعلام عالمية.

وذكر الطالب سابقاً أن الموقع الذي أسسه للتسلية الطلابية في فبراير 2004 بغرفة نومه حين كان يدرس بجامعة هارفارد، حقق في 2013 زيادة بالإيرادات بلغت 55% عن العام الذي سبقه، فوصلت الى رقم قياسي جعل "شركة فيسبوك" تستحق قيمتها البالغة في السوق 131 مليار دولار لمن يرغب في شرائها.

وإذا لم يكن لديك ما يسليك في هذه اللحظات غير "فيسبوك" وهذا الموضوع في "العربية.نت" عن إيراداته المسيلة للعاب، فالتعامل مع الأرقام بديل سهل وسريع: في العام 12 شهراً، فيها 54 أسبوعاً، أو 365 يوماً، مكونة من 8760 ساعة، أو 525600 دقيقة، تعادل 31 مليوناً و536 ألف ثانية تماماً.

وإذا قسّمت مبيعاته، وهي 7 مليارات و900 مليون، فسترى أنها كانت بالملايين أكثر من 658 بالشهر، وما يزيد على 146 بالأسبوع، وأكثر من 21.6 باليوم، وبالساعة 900 ألف دولار، وتماماً 150 ألفا بالدقيقة، ثم 2500 بالثانية الواحدة، أي حين كنت تكتب أنت كلمة واحدة في حسابك بالموقع لتتسلى، كان هو في تلك الغفلة الزمنية يبيع إعلانات وما شابه بآلاف الدولارات يودعها في حسابه بالبنك.

ثروة مؤسسه أصبحت 38 ملياراً و800 مليون دولار

الموقع الذي بدأ لعبة للتسلية بين 3 طلاب جامعيين منذ 10 أعوام، وأعمارهم 20 و21 سنة، ليس هيّناً، فمن موقعه الذي زارته "العربية.نت" في الإنترنت، تجد أن العاملين فيه هم 6737 موظفاً وفنياً، وأن مستخدميه مليار و230 مليون إنسان، منهم 737 مليوناً يزورونه كل اليوم ويبقون ساعات، بينهم 81% خارج الولايات المتحدة، حيث يقع مقره فيها بمدينة "بالتو آلتو" في ولاية كاليفورنيا، في حين مقره الدولي في دبلن، عاصمة أيرلندا.

ورقم المبحرين يومياً في الموقع، الذي لا مكتب له في المنطقة العربية سوى واحد بدبي، يزيد إذا حسبته على قراء 14 ألفاً و700 صحيفة ورقية، ممن متوسط توزيع الواحدة منها 50 ألف نسخة، مع ميزة مهمة وهي بقاء المبحر مدة تزيد بكثير على التي يطالع فيها القارئ صحيفته عادة، فبعضهم يبقي في "فيسبوك" معظم الليل أحياناً أو النهار، لذلك انتزع من "السلطة الرابعة" ألذ وأطيب لقمة في طبق عيشها الرئيسي، وهي الإعلانات، ثم مد يده الى الإعلانات عبر الهاتف الجوال أيضاً.

ومع هذه القفزات حقق ارتفاعاً بسعر سهمه وصل الى 75% العام الماضي، وأمس الخميس قفز 12% ببورصة نيويورك، وأقفل على 59.98 دولار، وبذلك "أصبحت ثروة مؤسسه الرئيسي زوكربيرغ 38 ملياراً و800 مليون دولار"، طبقا للوارد عنه، الجمعة، بصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية.

أكثر من 270 مليون "مدمن" يزورونه 5 مرات باليوم

ومن أحدث المعلومات عن "فيسبوك" هو ما قرأته "العربية.نت" وتاريخه 17 يناير الجاري في Jeffbullas.com المتخصص بالتسويق الإلكتروني وميديا مواقع التواصل وما شابه، ففيه أن 23% من "الفيسبوكيين" أي أكثر من 270 مليون "مدمن" يزورونه يومياً 5 مرات، وأن 75% من العاملين في حقل التسويق والإعلانات يعتمدونه كوسيلة لترويج الخدمات والسلع والمنتجات.

أما موقع Social Score Media فيذكر في معلومات حديثة أيضاً أن 350 مليون صورة يتم نشرها يومياً في الموقع المحتوي حالياً على 240 مليار صورة وأكثر من 50 مليون صفحة فيسبوكية، غير التي لكل مستخدم، وفيه 150 مليار "صديق" في كل حساباته، مع 80 مليون حساب مزيف، وأن نسبة النساء من المستخدمين المتعاملين بينهم بسبعين لغة هي 53% مقابل 47% رجال.

يذكر الموقع أيضاً أن 5 حسابات جديدة تنشأ في "فيسبوك" كل ثانية، لذلك فمن قرأ هذا الموضوع في نصف ساعة، فيها 1800 ثانية، سيعلم أن 9 آلاف "فيسبوكي" أبصروا النور في دولة الموقع الشهير، وخلالها درت الإعلانات على الموقع 450ألف دولار.