"غالاكسي إس 4".. بنسخة سوداء وغطاء جلدي

أعلنت شركة "سامسونغ" عن نسخة سوداء من هاتفي "غالاكسي إس 4" و"غالاكسي إس 4 ميني"، مشابهة من حيث المواصفات للهاتف الأصلي، لكن بتصميم مختلف. ويحمل الهاتف الجديد اسم Galaxy S4 Black Edition ويتميز بغطاء خلفي من الجلد الاصطناعي، مشابه للمتوافر في هاتف غالاكسي نوت 3.

وسيتم طرح الجهاز بنسخته الجديدة في السوق الروسية أولاً خلال شهر فبراير بسعر يعادل 660 دولاراً أميركياً، على أن يتم طرح غالاكسي إس 4 ميني بسعر حوالي 460 دولاراً أميركياً، ولم يتم الكشف عن موعد طرح النسخة الجديدة من الجهاز في الأسواق العالمية.

وتأتي النسخة السوداء من الجهاز بمواصفات نسخة I9505 من الهاتف، المزودة بمعالج "سنابدراجون 600" رباعي النواة، وبذاكرة وصول عشوائي قدرها 2 جيجابايت، وبشاشة "سوبر أموليد" ذات دقة عرض 1080×1920 بيكسل، قياسها 5 بوصات، وبكاميراتين أمامية وخلفية بدقة 13 ميغابيكسل