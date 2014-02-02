ارتفاع نسبة استخدام ويندوز إكس بي رغم قرب إنهاء دعمه

شهدت نسبة استخدام نظام تشغيل ويندوز إكس بي Windows XP ارتفاعاً طفيفاً مع بداية العام الجاري، وذلك على الرغم من إعلان مايكروسوفت نيتها إنهاء دعم النظام في شهر أبريل القادم.

ووصلت نسبة استخدام نظام تشغيل ويندوز إكس بي إلى 29.23% من إجمالي نسبة استخدام أنظمة التشغيل على الحواسب المحمولة والمكتبية مع نهاية شهر يناير الماضي.

واستمر نظام ويندوز إكس بي في المرتبة الثانية بقائمة أكثر نظم التشغيل استخداماً، وذلك بعدما ارتفعت نسبة استخدامه بمعدل 0.25% منذ نهاية العام الماضي، رغم تحذيرات مايكروسوفت بضرورة التحديث للأنظمة الأحدث.

وظل نظام ويندوز 7 في المرتبة الأولى كأكثر أنظمة التشغيل استخداماً على الحواسب المحمولة والمكتبية، وذلك بنسبة 47.49% مع نهاية أول شهور 2014، وذلك على الرغم من انخفاض نسبة الاستخدام بمعدل 0.03% مقارنة بالشهر قبل الماضي.

وحل نظام تشغيل ويندوز 8 بالمرتبة الثالثة في القائمة وذلك بنسبة 6.63%، يليه نظام ويندوز 8.1 بنسبة 3.95، حيث ظل متفوقاً على نظام فيستا الذي انخفضت نسبة استخدامة إلى 3.3% مع نهاية يناير.

وجاء الإصدار 10.9 من نظام تشغيل "ماك أو إس إكس" في المرتبة السادسة بالقائمة بنسبة استخدام 3.2%، يليه نظام "لينوكس" مفتوح المصدر بنسبة 1.6%، وذلك حسب البيانات التي كشفت عنها شركة Net Applications.

وكانت البيانات التي كشفت عنها شركة أبحاث ودراسات الإنترنت، قد أكدت استمرار تفوق نظام ويندوز على كافة أنظمة التشغيل المختلفة في معدل الاستخدام على الحواسب المكتبية والمحمولة، حيث يتم استخدامه بنسبة 90.72%، يليه نظام "ماك" بنسبة 7.68%.

يُذكر أن بيانات شركة Net Applications جمعتها من خلال مراقبة أنظمة التشغيل المستخدمة لدى 160 مليون زائر فريد كل شهر، وذلك لأكثر من 40 ألف موقع إلكتروني تستضيفه خوادمها.