"تويتر" يسمح بجمع معلومات خاصة من تغريدات مستخدميه

كشفت إحدى الشركات العاملة في مجال صناعة الموسيقى عن عقدها لشراكة مع تويتر، بغرض السماح له بجمع معلومات مرتبطة بالمجال من الشبكة الاجتماعية.

وأعلن ليور كوهين، مؤسس شركة 300entertainment، عن الشراكة التي ستتيح لشركته تطوير برمجية تقوم بالجمع الآلي لكافة المعلومات المتعلقة بالموسيقى من التغريدات التي يشاركها مستخدمو تويتر.

وأوضح الأميركي ذو الأصول الإسرائيلية، ليور كوهين، أن الشراكة مع تويتر ستسمح لشركته بالتعرف أكثر إلى العملاء المهتمين بالموسيقى، مؤكداً أن الموسيقى هي الموضوع الأكثر شعبية على الشبكة الاجتماعية.

وأشار كوهين إلى أن الشراكة ستتيح لشركة 300entertainment الوصول الكامل لجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالموسيقى على تويتر، بما في ذلك من معلومات غير متاحة للجمهور.

وسوف تستطيع الشركة العاملة في مجال صناعة الموسيقى الوصول إلى معلومات مثل الموقع الذي تتم منه مشاركة التغريدات المتعلقة بالموسيقى، حتى إذا لم يقم المستخدم بمشاركة موقعه علناً على الشبكة الاجتماعية.

وينتظر أن تستخدم شركة 300entertainment تلك البيانات، حسب تصريحات كوهين، لتقديم دراسات دقيقة عن الجمهور المهتم بالموسيقى للفنانين والمنتجين وشركات صناعة الموسيقى، وذلك بالإضافة إلى التنبؤ بنجاح فنانين جدد أو فرق غنائية أو نوع جديد من الموسيقى.