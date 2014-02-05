غوغل يحاصر فيديوهات "يوتيوب" المتلاعب بها

أعلن موقع "جوجل" عن البدء في عملية تدقيق بأعداد مشاهدة مقاطع الفيديو الموجودة على "يوتيوب"، وذلك بهدف اكتشاف الفيديوهات التي تم التلاعب بأعداد المشاهدة خاصتها. وأوضحت الشركة عبر مدونتها الأمنية أن هناك بعض المستخدمين قاموا بعملية تضليل لجمهور "يوتيوب" بإكساب فيديوهاتهم شعبية مزيفة، وذلك عبر إضافة مشاهدات وهمية لها.

كما أشارت إلى أنها سوف تقوم، إثر عملية التدقيق، بحذف كافة المشاهدات التي يثبت أنها وهمية، كما ستحذف المشاهدات المشكوك في أمرها، وذلك لحين إثبات المستخدم لصحتها. وأضافت الشركة أنها تتوقع ألا تتأثر مقاطع فيديو كثيرة بعملية التدقيق تلك، مؤكدة أن عملية حذف المشاهدات الوهمية سوف تؤثر على جزء ضئيل جدا من المحتوى الموجود على "يوتيوب".

من جهة أخرى، بررت جوجل قيامها بتلك العملية برغبتها في ضمان تقديم "يوتيوب" لأعداد دقيقة لمشاهدات مقاطع الفيديو، ما يضمن ثقة المستخدمين، ويشجع المبدعين على مشاركة المحتوي. وطالبت مستخدمي "يوتيوب" بالحذر عند التعامل مع شركات التسويق الخارجية التي تعرض زيادة عدد مشاهدات مقاطع الفيديو، حيث تقوم بعض من تلك الشركات ببيع مشاهدات وهمية، وهي المشاهدات التي سيتم حذفها فور اكتشافها عند عملية التدقيق المستمرة لأعداد المشاهدة لمحتوى موقع مشاركة الفيديو.

يُذكر أن موقع مشاركة الفيديو، "يوتيوب"، يحظى بأكثر من مليار مستخدم شهريا، ونحو 6 مليارات ساعة مشاهدة شهرية لمقاطع الفيديو، كما يشهد الموقع رفع 100 ساعة من مقاطع الفيديو على خوادمه كل دقيقة.