آبل تعتزم تزويد "آيفون 6" بكاميرا 10 ميجابكسل

تعتزم شركة "آبل" تزويد هاتفها الذكي المقبل "آيفون 6"، بكاميرا جديدة تتميز بدقة أعلى من هواتف الشركة الحالية وقدرة أكبر على التصوير في ظروف الإضاءة الضعيفة.

وتطور آبل كاميرا بدقة 10 ميجابكسل لتدعم بها هاتفها الذكي المقبل، وهي الكاميرا التي سوف تتميز بفتحة عدسة قيمتها F/1.8، لتسمح بمرور نسبة أكبر من الضوء إليها، وذلك لدعم التصوير في الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة.

وتنوي الشركة إضافة مجموعة جديدة من المرشحات لعدسة الكاميرا الخلفية التي تعمل على تطويرها حالياً، وهي المرشحات التي تولت تطويرها شركة JSR اليابانية.

وينتظر أن تساعد تلك المرشحات في تحسين الإضاءة بالصور الملتقطة عبر هاتف آبل الذكي القادم، حسب تأكيدات مصدر مطلع على عملية تطوير الكاميرا الجديدة لموقع IT168 الصيني.

وكانت "آبل" قد أطلقت آخر مجموعة هواتف ذكية لها، بداية من "آيفون 4 إس"، بكاميرا بدقة 8 ميجابكسل، ولم تحظَ الكاميرا في الهواتف "آيفون 5" و"آيفون 5 سي" و"آيفون 5 إس" إلا بتعديلات على مستوى قيمة فتحة العدسة ومرشحات التصوير.

ولم يكشف المصدر أي معلومات عن موعد إطلاق الهاتف الذكي الجديد، إلا أن تقريراً سابقاً كان قد أشار إلى نية آبل الكشف عن الهاتف خلال يونيو المقبل، وتحديداً في مؤتمر الشركة العالمي للمطورين.

يذكر أنه من المنتظر حصول "آيفون 6" على شاشة أكبر - بشكل ملموس- مقارنة بشاشات هواتف آيفون الحالية، حيث قالت صن شانجسو، محللة السوق الصينية، في تقرير سابق إن آبل سوف تدعم الهاتف بشاشة بقياس 4.7 بوصة، تعمل بدرجة وضوح تبلغ 640×1136 بكسل.