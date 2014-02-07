"إتش بي" تعلن عن أول جهاز "كروم بوكس" من إنتاجها

أعلنت شركة "إتش بي" عن أول حاسب من إنتاجها من نوع "كروم بوكس "Chromebox، والموجه للاستخدامات المنزلية، وفي مجال الأعمال.

وزودت "إتش بي" جهازها بمعالج الجيل الرابع Core i7 من "إنتل"، والذي قالت الشركة إنه يوفر قدرة عالية لتصفح وتشغيل التطبيقات على شبكة الإنترنت، وأداء الكثير من المهام المُختلفة.

ويتميز الجهاز بقياسه الصغير الذي لا يتجاوز خمس بوصات، ويمكن وضعه على الطاولة أو تثبيته على الشاشة، أو على الحائط.

ويمكن ربط الجهاز مع شاشتين في نفس الوقت، بالاستفادة من منافذ DisplayPort وHDMI، كما يأتي مُزوداً بمنفذي USB.

ولا تتوفر أي معلومات عن سعر بيع الجهاز، لكن يتوقع أن يتم طرحه بسعر مُنخفض، على أن يتوفر في الأسواق خلال الربيع القادم، حسب ما أعلنت الشركة.

وتُعتبر أجهزة “كروم بوكس” حواسب مكتبية مُصغرة تعمل بنظام تشغيل “غوغل” السحابي "كروم أو إس"، الذي يعتمد بشكل أساسي على شبكة الإنترنت والخدمات السحابية لتشغيل مُعظم تطبيقاته.

ويُذكر أن عدة شركات أطلقت سابقاً أجهزة "كروم بوكس" خاصة بها، مثل "سامسونغ" و"أسوس" التي أطلقت الخميس جهازا مُخصصا لتسهيل استضافة وإدارة الاجتماعات على شبكة الإنترنت.