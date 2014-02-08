آيفون يتتبع هجمات الطائرات بدون طيار الأميركية

نجح مطور ومحلل بيانات أميركي في الحصول على موافقة شركة آبل بإطلاق تطبيق يتتبع هجمات الطائرات بدون طيار الأميركية على متجر تطبيق آب ستور.

وأوضح جوش بيجلي، عبر حسابه على تويتر، أن آبل وافقت على إتاحة التطبيق للتنزيل على هواتف آيفون الذكية عبر متجر آب ستور، وهو التطبيق الذي أطلق عليه اسم +MetaData.

ويقوم التطبيق بنشر تحديثات بالهجمات التي تشنها الطائرات بدون طيار الأميركية في جميع أنحاء العالم، كما يوفر معلومات عن مدى نجاح تلك الهجمات وضحاياها.

ويضم التطبيق أرشيفاً بالهجمات التي شنتها الطائرات بدون طيار الأميركية خلال السنوات القليلة الماضية، كما يتيح التطبيق لمستخدميه استعراض خريطة توضح الأماكن التي استهدفتها الهجمات وعدد الهجمات بكل بلد.

وكان بيجلي قد حاول الحصول على موافقة آبل على التطبيق منذ عام 2012، إلا أن محاولاته قد فشلت حتى استعان بطريقة للتحايل على نظام مراجعة التطبيقات لدى الشركة.

وقام المطور بتوفير تطبيق +MetaData للمراجعة دون محتوى وتحت فئة تطبيق إخباري، ليحصل على موافقة "آبل" بنشر التطبيق، ويقوم بعدها بتزويد التطبيقات بأرشيف للهجمات التي شنتها الطائرات بدون طيار الأميركية مع ميزة لتحديث المعلومات فور شن الهجمات.

وينشر بيجلي التحديثات المتعلقة بهجمات تلك النوعية من الطائرات الأميركية بالتطبيق الجديد بشكل متزامن مع حساب على موقع تويتر، تحت اسم dronestream@، وهو الحساب الذي يحتوي كذلك على أرشيف بهجمات تلك الطائرات منذ عام 2002.

يذكر أن التطبيق +MetaData متاح عبر متجر “آب ستور لهواتف آيفون” بحجم 8.1 ميغابايت، وهو التطبيق الذي يوفر تحديثاته باللغة الإنجليزية فقط، ويتطلب جهازاً يعمل بنظام iOS 7 أو أحد تحديثاته الفرعية.