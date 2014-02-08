أحد مؤسسي "آبل" يقترح عليها اعتماد "أندرويد" المنافس

أكد ستيف وزنياك، المؤسس المشارك لشركة "آبل"، على قدرة الشركة على المنافسة في سوق الأجهزة الذكية العاملة بنظام "اندرويد"، وذلك في حال قررت الدخول في سوق ثانوي لأجهزتها الذكية. وقال وزنياك، في تصريحات صحفية "لا شيء يعيق آبل من الدخول في سوق الهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، فهي قادرة على العمل في سوقين مختلفين بنفس الوقت".

وأضاف وزنياك أن تفضيل المستخدمين لجودة التصنيع والشكل النهائي الذي يعبر عن الثراء في منتجات "آبل" سيعطي الأفضلية لمنتجات الشركة في سوق الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" أمام منتجات الشركات الأخرى.

ولا تعد تصريحات المؤسس المشارك للراحل ستيف جوبز في إنشاء "آبل" سوى مجرد اقتراح لمسؤولي الشركة الحاليين، حيث ترك وزنياك عمله في "آبل" منذ عام 1987، وظل فقط في دور المستشار وحامل للأسهم بالشركة.

يذكر أن "آبل" تعتمد على نظام iOS لتشغيل أجهزتها الذكية، وهو النظام الذي يأتي في المرتبة الثانية خلف نظام "أندرويد" من حيث حجم الحصة السوقية لشحنات الهواتف الذكية.

ويشار إلى أن دراسة سابقة لشركة Strategy Analytics كانت قد أكدت أن أربعة هواتف تقريباً من كل خمسة هواتف تم بيعها في العام الماضي، كانت تعمل بنظام "أندرويد"، حيث بلغت حصة النظام السوقية من الهواتف الذكية التي تم شحنها في 2013 نسبة 78.9% من إجمالي السوق.





