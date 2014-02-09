ثلث المستخدمين في الإمارات فقدوا أجهزتهم المحمولة

أظهر استطلاع للرأي أن ثلث مستخدمي الأجهزة المحمولة في الإمارات العربية المتحدة قد تعرض خلال العام 2013 إلى فقدان أو سرقة أو حصل ضرر كبير لجهازه المحمول، سواء كان هاتفًا ذكيًا، أو جهازًا لوحيًا أو حاسبًا محمولًا.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة "كاسبرسكي لاب"، بالتعاون مع منظمة "بي تو بي إنترناشيونال"، فإن المستخدمين لم يفقدوا أجهزتهم فحسب، بل فقدوا بيانات شخصية قيمة أيضاً.

هذا وتضرر حوالي 22% من أجهزة المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير، وفُقد 10% من الأجهزة وتعرض 7% منها للسرقة.

ورأت "كاسبرسكي لاب" أن هذه البيانات تؤكد مرة أخرى أن فقدان أو سرقة الأجهزة المحمولة مشكلة شائعة، وأظهر الاستطلاع أنه من عادة المستخدمين في الإمارات تخرين الصور الشخصية ومقاطع الفيديو في الأجهزة المحمولة.

وتشمل النسبة 82% من الهواتف الذكية و79% من الأجهزة اللوحية، أما المراسلات الشخصية عبر البريد الإلكتروني، فالنسبة هي 63% من الهواتف الذكية و67% من الأجهزة اللوحية.

ويقوم المستخدمون أيضًا بتخزين كلمات المرور الخاصة بحساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني على الأجهزة المحمولة، بنسبة 28% من الهواتف الذكية و24% من الأجهزة اللوحية، وبالنسبة لبريد العمل، فالنسبة هي 43% من الهواتف الذكية و37% من الأجهزة اللوحية.

كما يتم تخزين الوثائق التي تتعلق بالأعمال، بنسبة 30% من الهواتف الذكية و30% من الأجهزة اللوحية، والحال نفسه بالنسبة للبيانات المالية، مثل كلمات المرور إلى حسابات في مواقع الصيرفة الالكترونية، وبنسب 16% لكل من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وأشار الاستطلاع إلى أن فقدان هذه البيانات يتسبب في معاناة المستخدمين. ففي حال وقعت هذه البيانات بين يدي أشخاص معادين، وصف الاستطلاع تبعات ذلك بالكارثية، حيث قد يتم نشر البيانات السرية الخاصة بالشركة؛ قد يتم اختراق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع خدمات البريد الإلكتروني ومواقع الصيرفة الإلكترونية.