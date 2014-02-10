كاميرا بحجم حبة الدواء لكشف الأمراض

حصلت شركة "Given Imaging" على التصريحات الطبية اللازمة لإطلاق كاميرا بحجم حبة الدواء، مخصصة للاستخدامات الطبية في عدد كبير من الأسواق العالمية.

ووافقت هيئة الأغذية والدواء الأميركية على استخدام الكاميرا PillCam، التي حصلت كذلك على تصريحات من 80 دولة، ليتم طرحها في عدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية، إضافة إلى السوق الكندي والأسترالي والأميركي.

وأوضحت شركة "Given Imaging" أن "PillCam" تتكون من كبسولة وضع على طرفيها عدسات قادرة على التقاط صور من داخل جسد المريض، ومزودة بمصباح LED عند كل طرف، ويبلغ حجمها نحو 12×33 ملم.

وأكدت الشركة أن الكاميرا مخصصة بشكل أساسي لإجراء فحوصات تنظير القولون، حيث تنتقل الكاميرا في الأمعاء لمدة ثمان ساعات كاملة وترسل صورا رقمية عالية السرعة لجهاز يرتديه المريض، وهو الجهاز الذي ينقل الصور إلى الحاسوب ليفحصها الطبيب.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الكاميرا ستحل مشكلة فحوص تنظير القولون غير المكتملة، وهي الفحوص التي يجريها المريض دون أن توضح للطبيب بدقة المناطق التي يرغب في الكشف عنها.

وأضافت أن الكاميرا سوف تلعب دورا كبيرا في عمليات الاكتشاف المبكر لسرطان القولون والمستقيم، إضافة إلى توفير وسيلة فحص سهلة للمرضى الذين لا يستطيعون إجراء فحوص القولون العادية المستخدم فيه المنظار.

وتعتزم شركة "Given Imaging" إطلاق الكاميرا "PillCam"، التي يبتلعها المريض بشكل عادي مع كوب من الماء، في الأسواق، المصرح لها فيها، مقابل نحو 500 دولار أميركي.

يذكر أن الكاميرا PillCam، رغم الموافقة عليها من قبل الهيئات الطبية في 81 دولة حول العالم، إلا أنها تنطوي على بعض المخاطر مثل عدم لفظ الجسم للكبسولة مما يضطر الطبيب لاستخدام أدوية خاصة لإخراجها، أو تهيج الجلد والحساسية لبعض المرضى.