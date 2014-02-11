الحواسيب اللوحية.. أكثر الأجهزة الذكية قابلية للكسر

قامت إحدى شركات التأمين بدراسة مجموعة من أبرز الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المتوافرة حالياً في الأسواق العالمية، وذلك للخروج بقائمة للأجهزة الذكية التي تملك قابلية عالية للكسر.

وكشفت الدراسة، التي قامت بها شركة Square Trade، أن الحاسب اللوحي "آيباد ميني" الذي تنتجه شركة "آبل" هو أكثر الأجهزة الذكية الموجودة حالياً في الأسواق قابلية للكسر. وجاء هاتف "غالاكسي إس 4" الذي تنتجه شركة "سامسونغ" في المرتبة الثانية بالقائمة، يليه في المرتبة الثالثة حاسب "آيباد آير" اللوحي من "آبل".

كما حل هاتف "غالاكسي إس 3" من "سامسونغ" في المرتبة الرابعة، يليه هاتف "آيفون 5 سي" في المرتبة الخامسة، ثم الجيل الأول لحاسب "نيكسوس 7" في المرتبة السادسة.

واحتل الحاسب اللوحي "غالاكسي تاب 3" من "سامسونغ" المرتبة السابعة في قائمة أكثر الأجهزة الذكية القابلة للكسر، فيما جاء هاتف "آبل" الذكي الجديد "آيفون 5 إس" في المرتبة الثامنة.

إلى ذلك، جاء الجيل الثاني من حاسب "نيكسوس 7" الذي تنتجه "آسوس" لصالح "جوجل" في المرتبة التاسعة بالقائمة، فيما احتل المرتبة العاشرة والأخيرة هاتف "موتو إكس" من موتورولا.

وجاءت نتائج دراسة Square Trade بعد عدة اختبارات أجرتها لمجموعة كبيرة من الأجهزة الذكية، منها اختبارات للسقوط ولمقاومة الصدمات، واختبارات أخرى تحاكي الحوادث الشائعة التي يمكن أن تحدث لتلك الأجهزة مع المستخدم العادي.

يذكر أن أغلب الأجهزة الذكية التي جاءت في القائمة دخل في تصنيع هيكلها الخارجي مادة البلاستيك المعالج "البولي كاربونيت"، ما عدا "آيفون 5 إس" و"آيباد ميني" و"آيباد آير"، حيث استخدمت "آبل" الألمنيوم في صناعتها.