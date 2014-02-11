Concept_One أسرع سيارة كهربائية بتكلفة مليون دولار

بعد سنوات من اعتماد السيارات على البنزين قد ترى السيارة الكهربائية "ريماك Concept_One" النور قريباً ، وهي سيارة تصنعها شركة ريماك أوتوموبيلي ومقرها كرواتيا، ويطلق عليها السيارة الكهربائية الخارقة وتبلغ قوة محركها 1.088 حصان وسعة بطاريتها 92 كيلووات للساعة، وتعطي قوة لأربعة مجموعات من المحركات الكهربائية، المجهزة فوق كل عجلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديل ميل" البريطانية، سيتم إنتاج 88 نموذجا من السيارة السريعة التي تبلغ كلفة الواحدة منها مليون دولار، مع أنباء تشير الى إصدارها في عام 2015.

وتعمل جميع الأنظمة الأربعة بشكل مستقل وتكون قادرة على زيادة أو إنقاص سرعة السيارة بمعدل مئات المرات في الثانية الواحدة، وأطلقت ريماك على هذا النظام اسم All-Wheel Torque Vectoring (AWTV).

ومن مميزات Concept_One أنه يمكن أن تصل سرعتها من صفر إلى 60 ميل بالساعة في 2.8 ثانية فقط. كما أن لديها القدرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 190 ميلا في الساعة ويمكن للسيارة الكهربائية أن تسير 373 ميلا في كل مرة يتم شحنها.

وعلى سبيل المقارنة، تعتبر أسرع سيارة في العالم هي بوجاتي فيرون سوبر سبورت، والتي تصل سرعتها من 0 إلى 60 ميل في الساعة في 2.4 ثانية.

في حين أن رابع أسرع سيارة بالعالم - سالين S7 توين توربو - تطابق ريماك في الزمن 2.8 ثانية.

وتعمل ريماك على سيارة كهربائية رخيصة، وتسمى M3-e الإلكترونية، و يطلق عليها اسم الوحش الأخضر، ولم يتم إعلان سعر أو تاريخ إطلاق هذه السيارة.

وتتميز السيارة بأن قوة محركها تبلغ 600 حصان وتصل سرعتها من 0 الى 60 ميل في الساعة في 3.3 ثانية، وتتم مقارنة هذا النموذج بسيارة نيسان الكهربائية، التي تصل سرعتها من 0 الى 60 ميل بالساعة في 10 ثوان.

و"أم 3" لديها سرعة قصوى تبلغ 173 ميلا بالساعة ورسمياً تعتبر السيارة الأسرع "تسارعاً" وفقا لقواعد الاتحاد الدولي للسيارات.

