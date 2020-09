أفضل 10 ألعاب فيديو في 2014

انتهت 2013، لم يتم تقديم سوى أخبار قليلة عن ألعاب الفيديو (فقط لعبتان، مثل لعبة "ماريو" التي هي أفضل الألعاب على مر العقود).

وبقيت لفترة لعبتا GTA 5 وFIFA 2014 هما اللعبتان الأفضل، ولكن هناك دفعة من الألعاب الرائعة القادمة هذا العام مثل FIFA 2015 وألعاب أخرى مثيرة للاهتمام، بحسب صحيفة "هاف بوست تيتش".

وثمة قائمة من 10 ألعاب فيديو، كانت الأكثر إثارة وتصدرت في سنة 2014.

اللعبة الأولى هي "تاينتفال (Titanfall)"

والثانية ديستيني (Official Destiny Gameplay)

واللعبة الثالثة هي "ثيف" (Thief - Stories from The City - Part 1)

والرابعة واتش دوغس (Watch Dogs)

والخامسة "ماريو" (Mario Kart 8 E3)

واللعبة السادسة "سوبر سماش" ( (Super Smash Bros

والسابعة New title developed by MONOLITH SOFTWARE INC

والثامنة هي "درايف كلب" (DRIVECLUB)

والتاسعة "دارك سولس" (Dark Souls II)

والعاشرة "بايونيتا" (Bayonetta 2)