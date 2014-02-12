ياهو اشترت شركة "واندر" المتخصصة في اليوميات البصرية

أعلنت شركة "ياهو" الأميركية، التي تسعى إلى إنعاش نموها، أنها اشترت شركة "واندر" الناشئة، بحسب تقرير إخباري، الأربعاء.

وأطلقت "واندر" في مارس 2013 تطبيقاً باسم "دايز"، يسمح بوضع يوميات بصرية من خلال جمع صور التقطت في يوم معين، وستنضم فرق الشركة إلى موظفي "ياهو" في نيويورك.

ولم يكشف عن الترتيبات المالية للصفقة، إلا أن الموقع المتخصص في المعلومات التكنولوجية "تيك كرانش" تحدث عن مبلغ يزيد على عشرة ملايين دولار.

واشترت "ياهو" في السابق حوالي ثلاثين شركة منذ تولي ماريسا ماير منصب المدير العام في صيف العام 2012.

وتسعى ماير إلى توظيف مواهب كبيرة وتحسين خدمات المجموعة، وأدرجت الخدمات المخصصة للأجهزة النقالة، ولا سيما الهواتف الذكية ضمن أولويتها.

وخلال مؤتمر نظمه مصرف "غولدمان ساكس" في كاليفورنيا، لم تستبعد مديرة ياهو في المستقبل استخدام المعلومات المتوافرة عبر الأجهزة النقالة حول موقع الأشخاص أو عاداتهم مثلاً، لتحسين نتائج عمليات البحث.