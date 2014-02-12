"سامسونج" تطلق هاتفاً ذكياً يدعم 3 شرائح اتصال

كشفت شركة "سامسونج" اليوم الأربعاء عن هاتفها الذكي "جالاكسي ستار تريوس" Galaxy Star Trios، الذي يتميز بأنه يدعم ثلاث شرائح اتصال.

ويأتي الهاتف الجديد من "سامسونج" خصيصًا لمنافسة هاتف "أوبتيموس إل 1 تو تري" Optimus L1 ll Tri من "إل جي"، في السوق البرازيلية، وذلك بعد أسبوع من إطلاق الأخيرة لهاتفها الذي يدعم هو الآخر ثلاث شرائح اتصال.

وكما هو الحال بالنسبة لهاتف "أوبتيموس إل 1 تو تري"، يندرج هاتف "جالاكسي ستار تريوس" من "سامسونج" ضمن فئة الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، ويأتي بمواصفات تقنية أقل من المتوسطة، حيث يملك شاشة بقياس 3.1 بوصة وبدقة 240×320 بكسل.

ويعمل الجهاز الجديد بمعالج من نوع " كورتيكس أيه 5" Cortex A5 الذي يأتي بتردد 1 جيجاهرتز، والذي ينتمي إلى سلسلة معالجات "سنابدراجون" Snapdragon من "كوالكوم"، بالإضافة إلى أنه يتمتع بمعالج رسوميات من نوع "أدرينو 200" Adreno 200.

ويأتي "جالاكسي ستار تريوس" بـ 512 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 4 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 32 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة من نوع "مايكرو إس دي" microSD.

ولا تتجاوز دقة الكاميرا الخلفية للهاتف2 ميجابكسل، كما أن سعة بطاريته أقل من منافسه من "إل جي" فهي لا تتجاوز الـ 1,300 ميلي أمبير ساعي.

ويشغل "جالاكسي ستار تريوس" الجديد من "سامسونج" الإصدار 4.1 من نظام “أندرويد” والذي يحمل الاسم الرمزي "جيلي بين"، وهو يدعم واجهة المستخدم "تتش ويز" TouchWiz.

يُذكر أن الهاتف متوفر الآن للبيع في البرازيل بسعر يعادل 165 دولارا أميركيا، وهو أعلى بحوالي 38 دولارا بالمقارنة مع منافسه من “إل جي”، وعلى عكس منافسه يظهر أن هاتف “سامسونج” لا يتوفر إلا باللون الأسود.