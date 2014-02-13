حاملو هواتف "أندرويد".. حذار لعبة "فلابي بيرد"

استغل مطورون الشهرة الكبيرة التي حققتها لعبة "فلابي بير د Flappy Bird، والتي تم حذفها نهائياً من متجري "آب ستور" و"غوغل بلاي"، لإطلاق تطبيقات شبيهة بها تحتوي على برمجيات خبيثة تستهدف عشاق اللعبة.

وكشفت شركة "تريند مايكرو" للحلول الأمنية عن بدء انتشار تطبيقات تعيد تقديم اللعبة مرة أخرى بنفس شكلها القديم على متجر تطبيقات "غوغل بلاي"، إلا أن تلك التطبيقات تتطلب من المستخدم الموافقة على صلاحية "إضافة/إرسال رسائل نصية" أثناء التثبيت.

وأضافت الشركة أن هذه الصلاحية تتيح للتطبيقات المشبوهة تنفيذ أوامر مثل إرسال رسائل نصية قصيرة لأرقام محددة دون علم مالك الهاتف، وهي الأرقام التي تستقطع جزءاً من رصيد المستخدم مع كل رسالة.

كما لفتت إلى أن البرمجيات الخبيثة التي تحتويها تلك التطبيقات تتيح لمطوريها كذلك الحصول على معلومات أخرى عن المستخدم، مثل رقم هاتفه النقال وعنوان بريده الإلكتروني المشترك به على متجر "غوغل بلاي".

ولم تكن تلك التطبيقات هي الوحيدة التي تستهدف عشاق اللعبة، حيث أوضحت "تريند مايكرو" أن هناك بعض التطبيقات الشبيهة بلعبة "فلابي بيرد" الأصلية، تتطلب من المستخدم الدفع لبدء اللعب بعد تنزيلها، ولا تعمل اللعبة مطلقاً إلا بعد إتمام عملية الدفع. ونصحت "تريند مايكرو"، التي توفر تطبيقاً خاصاً لأمن الهواتف الذكية، مستخدمي الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" بالحذر عند تثبيت التطبيقات، كما نصحتهم بتثبيت أحد تطبيقات مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة.

يذكر أن مطور لعبة "فلابي بيرد" الأصلي كان قد قرر سحب التطبيق نهائياً من متجري "آب ستور" و"بلاي ستور"، رغم شعبيته الكبيرة، بعد أن تجاوز 50 مليون عملية تثبيت خلال أيام قليلة، مبرراً قراره بأن اللعبة كانت تسبب إدمان المستخدمين عليها.