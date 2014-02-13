طوق جديد للكلاب للاطمئنان عليها في غياب أصحابها

هل ينام جيدا؟ هل هو في حال جيدة؟ هل يأكل أكثر من المطلوب؟ سيتسنى لليابانيين القلقين على كلابهم في غيابهم تتبع وضع حيواناتهم الأليفة بفضل خدمة صممها مشغل الاتصالات الياباني "ان تي تي دوكومو" ستطرح في الأسواق قريبا.

ويكفي أن يوضع للكلب عقد مزود بجهاز صغير من 30 غراما يتضمن أجهزة استشعار وتواصل بشبكة الجيل الثالث "3 جي" وتقنية "بلوتوث" ورقاقة لتحديد المواقع الجغرافية.

وشرح مشغل الاتصالات في بيان أنه "إذا تخطت الحرارة درجة محددة في المكان الذي يتواجد فيه الكلب، توجه رسالة إلكترونية إلى صاحبه".

ويكشف هذا العقد النشاطات البدنية التي يقوم بها الكلب ويسمح لصاحبه بالتالي أن يكيف كمية الطعام مع السعرات الحرارية التي يتم حرقها كل يوم. وتقدم قاعدة المعطيات التي يتم النفاذ إليها بواسطة هاتف خلوي أو جهاز لوحي أو أي جهاز آخر موصول بالإنترنت المعلومات المجمعة من الحيوان، فضلا عن توجيهات غذائية ومشورات وأجوبة الأطباء البيطريين على الأسئلة الأكثر تكرارا.

وفي حال تاه الحيوان، يكفي الاطلاع على موقعه بواسطة رقاقة تحديد المواقع الجغرافية المدمجة في العقد.

وستطرح هذه الخدمة التي تتخطى بمواصفاتها تلك المخصصة للأطفال في الأسواق في مارس/آذار. وكانت مجموعة "فوجيتسو" المعلوماتية قد قدمت خدمة مماثلة مع بعض الفوارق في نهاية العام 2012.

ففي بلد تمتلك فيه أسرة واحدة من أصل خمس أسر كلبا ويقل فيه عدد الأطفال، تعتبر الحيوانات الأليفة فردا من العائلة.