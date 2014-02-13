"إل جي" تكشف عن هاتفها الذكي "جي برو 2"

كشفت شركة "إل جي" اليوم الخميس رسميًا عن هاتفها الذكي "جي برو 2" G Pro 2، وهو يعتبر الجيل الثاني من هاتفها "جي برو" G Pro، الذي أُطلِقَ العام الماضي 2013.

ومن ناحية الشكل، يشبه الهاتف الجديد الذي ينتمي إلى فئة الهواتف اللوحية، سلفه كثيرًا، وهو يعمل بالإصدار 4.4 من نظام التشغيل “أندرويد”، والذي يُعرف بالاسم الرمزي “كيت كات” Kitkat.

ويتمتع جهاز “جي برو 2″ بمعالج “سنابدراجون 800″ Snapdragon 800 الذي يعمل بتردد 2.26 جيجاهرتز، وهو معالج رباعي النوى من إنتاج “كوالكوم”، كما يمتاز الهاتف بمعالج رسوميات من نوع “أدرينو 330″ Adreno 330 الذي تنتجه “كوالكوم” أيضًا.

ويأتي الهاتف الجديد الذي كان من المتوقع الكشف عنه في وقت لاحق من شهر شباط/فبراير الجاري، بشاشة قياسها 5.9 بوصة وبالدقة الكاملة 1080p، وبالمقارنة مع “جي برو”، فهو أكبر، حيث جاء سلفه بشاشة قياسها 5.5 بوصة.

وتصل دقة كاميرا “جي برو 2″ الخلفية إلى 13 ميجابكسل، بينما يمكن للكاميرا الأمامية التقاط الصور بدقة 2.1 ميجابكسل، كما تمتاز الأخيرة بأنها تملك ضوء فلاش خاص بها.

وقالت “إل جي” اليوم إن “جي برو 2″ الجديد هو أول هواتفها الذكية التي تأتي بمثبت صورة البصري OIS+، وهي تقنية تسمح ببقاء عدسة التصوير ثابتة رغم تحرك أو اهتزاز يد المصور، ما يعطي صورًا أكثر ثباتًا وأكثر وضوحًا، كما أنها تسمح ببقاء فتحة الكاميرا مفتوحة لزمن أطول، ما يسمح بدخول المزيد من الضوء بدون تشويش، وبالتالي تحسين جودة الصورة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويسمح الجهاز الجديد أيضًا بتسجيل الفيديو بالدقة العالية “إتش دي” HD وبمعدل 120 إطار في الثانية، كما أنه قادر على تسجيل الفيديو عالي الوضوح بالحركة البطيئة، كما أنه قادر على تسجيل الفيديو بالدقة فائقة الوضوح أو التي تُعرف اصطلاحًا بـ 4K.

ومن ناحية المواصفات الداخلية، يمتاز الهاتف بـ 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة من نوع “مايكرو إس دي”.

ويأتي الهاتف الجديد من “إل جي” بالعديد من المزايا والتطبيقات الخاصة بالشركة، مثل ميزة “نوك أون” Knock On، التي تتيح للمستخدم فتح الجهاز بمجرد النقر مرتين على الشاشة، بالإضافة إلى أزرار التحكم بالصوت التي تأتي في الجهة الخلفية من الهاتف أسفل الكاميرا.

وتعتزم “إل جي” طرح الهاتف “جي برو 2″ الجديد، الذي سيتوفر بعدة ألوان، هي الأبيض، والأسود، والفضي، في السوق الكورية أولًا، وذلك في وقت لاحق من شهر شباط/فبراير الجاري.

وبالنسبة للأسواق العالمية، فقد قالت الشركة إن مواعيد توفر الجهاز في هذه الأسواق لم يُحدد بعد، غير أنها ستقوم بعرضه خلال معرض الجوال العالمي “إم دبليو سي 2014″ MWC 2014 الذي سينطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.