"نوكيا" تكشف عن هاتف "لوميا آيكون" متقدم المواصفات

أعلنت شركة "نوكيا" عن هاتفها الذكي مُتقدم المواصفات "لوميا آيكون" Lumia Icon، والذي يأتي بهيكل معدني، وبغطاء خلفي من مادة البيكربونيت.

ويأتي الجهاز بوزن 166 جراما، وبسماكة 9.9 ميلمتر، وبشاشة "أوليد" قياسها 5 بوصة، تعرض الصورة بدقة "الوضوح الكامل" Full HD، أي تتميز بكثافة تُعادل 441 بيكسل في البوصة، وبحساسية عالية تسمح باستخدامها حتى في حال ارتداء المُستخدم للقفازات، كما أنها مُغطاة بالزُجاج المُقاوم للخدوش "جوريلا 3".

وتم دعم الجهاز بمعالج "سنابدراجون 800" رُباعي النواة، والذي يعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز، وبذاكرة وصول عشوائي قدرها 2 جيجابايت، وبسعة تخزين داخلية قدرها 32 جيجابايت.

وزودت الشركة هاتفها بكاميرا "بيور فيو" PureView بدقة 20 ميجابيكسل، مدعومة بنظام استقرار بصري، وبعدسة من شركة "زايس" ZEISS، وبضوئي فلاش من نوع LED، كما تستطيع كاميرا الجهاز تخزين الصور بالصيغة الخام RAW، مما يسمح بإعادة المُعالجة لاحقاً.

ويضُم الجهاز أربعة ميكروفونات مُدمجة، مما يسمح بتسجيل الصوت بدقة عالية عند التقاط الفيديو، كما يدعم الجهاز تقنية “الاتصال قريب المدى” NFC، وتأتي بطاريته بسعة 2420 ميلي أمبير في الساعة.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل "ويندوز فون 8"، وسيتم طرحه في الولايات المُتحدة الأمريكية من قبل شركة Verizon بعقد لمدة سنتين وبقيمة 200 دولار أميركي، ولم تكشف "نوكيا" عن أي معلومات حول موعد أو إمكانية طرحه عالمياً.‎