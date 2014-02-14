احتفالاً بالحب.. ذكر أم أنثى أو غيره فيسبوك لا يهتم

أعلنت "فيسبوك" عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لمستخدمي شبكتها الاجتماعية تحديد جنسهم بجنس آخر غير ذكر أو أنثى، وهي الميزة التي تم إطلاقها بالتزامن مع الاحتفال العالمي بيوم الحب. وأوضحت "فيسبوك" أن الميزة الجديدة تساعد مستخدمي شبكتها الاجتماعية على التعريف عن "هويتهم" بشكل أفضل، حيث أصبح هؤلاء المستخدمون قادرين الآن على تعريف جنسهم بشكل حر دون التقيد باختياري ذكر أو أنثى. وأتاحت الشبكة الاجتماعية لمستخدميها، ضمن الميزة الجديدة، خياراً ثالثاً إلى جانب ذكر وأنثى، وهو خيار Custom، الذي يتيح للمستخدم كتابة جنسه بحرية دون التقييد بالخيارات.

وسوف يظهر الجنس الذي يختاره المستخدم ضمن الميزة الجديدة في حسابه الشخصي لبقية المستخدمين، حيث أكدت "فيسبوك" أن أحد الأسباب الرئيسية لإطلاق تلك الميزة هو السماح لجميع المستخدمين بتقاسم هويتهم الجنسية الحقيقية مع الآخرين.

ولن يستفيد من تلك الميزة حالياً إلا 19% من مستخدمي "فيسبوك"، حيث بدأت الشبكة في تجربة الميزة لمستخدميها في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك دون أن تكشف عن أي تفاصيل حول إمكانية طرحها لبقية المستخدمين حول العالم.

يذكر أن "فيسبوك" يستخدمه نحو 1.23 مليار مستخدم بشكل نشط شهرياً، من بينهم 757 مليون مستخدم نشط يومياً، كما يشار إلى أن نحو 81% من مستخدمي الشبكة الاجتماعية هم من خارج الولايات المتحدة.