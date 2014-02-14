شركة الساعات Ice تدخل سوق الهواتف الذكية

تعاونت شركة "آيسIce " لإنتاج الساعات، مع شركة "سامسونغ"، لإطلاق مجموعة من الأجهزة الذكية التي تحمل علامتها التجارية في عدد من الأسواق العالمية التي تحظى بشهرة جيدة بها.

وسوف تدخل شركة إنتاج الساعات سوق الهواتف الذكية تحت اسم "آيس فون"Ice Phone، وذلك بإطلاق هاتفين ذكيين منخفضي التكلفة، كما ستطلق الشركة حاسبا لوحيا.

وأوضح جان بيير لوتجن، مؤسس شركة Ice، أن شركته سوف تطلق هاتفين بأسعار لا تتجاوز 150 يورو في مارس المقبل، وهما "آيس ميني" Ice Mini و"آيس فورفر"Ice Forever.

وسوف تطلق شركة إنتاج الساعات الهاتف "آيس ميني" مقابل 100 يورو، فيما سيتكلف الهاتف "آيس فورفر" 150 يورو، كما ستطلق الشركة الحاسب اللوحي "آيس تاب" Ice Tap بسعر 200 يورو.

وكشف جان بيير أن الدفعة الأولى من الهواتف التي تنتجها شركته سوف تستهدف السوق الفرنسي والسوق البلجيكي، إلا أن مؤسس شركة إنتاج الساعات لم يستبعد فكرة إطلاق الهواتف في الأسواق العالمية التي تحظى علامته التجارية بشعبية فيها.

يذكر أن علامة "آيس" التجارية تحظى بشهرة في عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى عدد من الدول العربية خاصة بين أوساط الشباب، حيث تطلق الشركة منتجاتها بتصميمات عصرية وألوان متعددة.

ويشار إلى أن مؤسس شركة "آيس" كان قد أكد في تصريحاته أن الهواتف الجديدة لن تفقد السمة المميزة لتصميمات الساعات التي تنتجها الشركة، حيث ستتميز بالعصرية وتطلق في ألوان متعددة، وأن الهاتف "آيس ميني" سوف يطلق بستة الوان مختلفة فيما سيطلق الحاسب اللوحي بأربعة ألوان.