مرضى السكري يتوسعون في استخدام تطبيقات الهاتف الجوال

رجح تقرير أن يقبل مرضى السكري خلال السنوات الخمس القادمة على زيادة استخدام تطبيقات الهاتف الجوال المخصصة للتعامل مع المرض، وهو ما يعكس آفاقاً جديدة للتوسع في هذا القطاع، ويحد من التكلفة الاقتصادية للمرض الواسع الانتشار.

والمتوقع أن ترتفع نسبة استخدام التطبيقات الخاصة بمكافحة المرض بأكثر من 6% خلال السنوات القادمة.

ويسعى مطورو تطبيقات الهواتف الجوالة إلى استثمار الانتشار الهائل لمرض السكري من خلال زيادة كم ونوع التطبيقات المتخصصة التي تساعد المرضى على التأقلم مع الأعراض المختلفة التي تنتابهم.

وحسب الإحصائيات الدولية لعام 2013، يبلغ عدد مرضى السكري عالمياً حوالي 382 مليون شخص.

وتعد تطبيقات الجوال للتعامل مع مرض السكري واحدة من المجالات الواعدة في صناعة الهاتف الجوال وتطبيقاته، بحسب بحوث تجري منذ عام 2011 حتى الآن.

ورغم الآفاق الواعدة لهذا للقطاع، فإن 1.2% فقط من مرضى السكري الذين يملكون هاتفاً جوالاً يستخدمون أحد التطبيقات الخاصة بمرض السكري.

وخلال السنوات الخمس القادمة، سيشهد سوق تطبيقات مرض السكري نمواً مطرداً، بحسب دراسة أجرتها شركة reserach to gidence المتخصصة في أبحاث واستشارات الهاتف الجوال.

والمرجح أن تزداد نسبة عدد مرضى السكري الذين يستخدمون تطبيقات الهاتف الجوال للتعامل مع المرض إلى 7.8% عالمياً.