"توشيبا" تعلن عن أقراص صلبة بسعات تصل حتى 5 تيرابايت

أعلنت شركة "توشيبا" Toshiba عن أقراص صلبة جديدة بسعات تخزينية مُختلفة، تصل حتى 5 تيرابايت.

وأشارت "توشيبا" إلى أن أقراصها الجديدة تُعد الأعلى سعةً من بين طرازات الأقراص غير المعبأة بغاز الهليوم، الذي يستخدم عادةً في الأقراص الصلبة لتقليل الاحتكاك والاهتزاز، ويشار إلى وجود أقراص صلبة بسعة 6 تيرابايت في السوق، لكنها تعتمد على غاز الهليوم، والذي قد يتسرب مع الزمن مسبباً توقف القرص الصلب عن العمل.

وتنتمي الأقراص الجديدة إلى سلسلتي SAS MG04SCA وSATA MG04ACA، وتأتي هذه الأقراص بسعات تخزينية تتراوح من 2 إلى 5 تيرابايت، وبقياس 3.5 بوصة.

وتتميز الأقراص الجديدة بمعدل نقل بيانات يعادل حوالي 205 ميجابايت في الثانية، أي أسرع بمقدار 24% من الأقراص الصلبة MG03SCA400 وMG03ACA400 المتوفرة في الأسواق من إنتاج "توشيبا".

وتم تصميم الأقراص الجديدة لتوفر سعات تخزينية عالية للخوادم، ولتتحمل ضغط العمل في مختلف الشروط، على أن تتوفر للبيع في الأسواق في نهاية الشهر الجاري.