سامسونغ تستعد للكشف عن حواسب "غالاكسي تاب 4"

حصلت شركة "سامسونغ" على موافقة هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية على طرح حاسبين لوحيين جديدين، ينتظر أن يكونا حاسبي "غالاكسي تاب 4" بمقاسي شاشة مختلفين.

ووافقت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركيةFCC على الحاسب اللوحي SM-T530 المزمع إطلاقه تجارياً تحت اسم Galaxy Tab 4 10.1، إضافة إلى الحاسب SM-T330 المزمع إطلاقه تحت اسم Galaxy Tab 4 8.0.

ولم تكشف الهيئة عن أي معلومات حول المواصفات الخاصة بالجهازين الجديدين، إلا أن "سامسونغ" تعتزم تزويد اللوحيين بشاشات لا تقل درجة وضوحهما عن 800×1280 بكسل، وبمعالج رباعي النواة.

وتنوي الشركة استخدام المعالج "سنابدراجون 400" في الحواسب اللوحية الجديدة، وهو المعالج الذي يعمل بسرعة 1.2 غيغاهرتز، على أن تدعمه بذاكرة تخزين سعة 16 غيغابايت قابلة للزيادة عبر بطاقة ذاكرة خارجية، وبنظام "أندرويد 4.4" المعروف اختصارا باسم "كيت كات".

ويشار إلى أن تقارير إخبارية سابقة كانت قد تكهنت بعزم "سامسونغ" الكشف عن الحاسبين اللوحيين الجديدين خلال معرض MWC التقني، المزمع انطلاقه في 24 فبراير الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية، وذلك إلى جانب نسخة ثالثة قياس 7 بوصات.

يذكر أن سلسلة "غالاكسي تاب" هي سلسلة الحواسب اللوحية التي تحظى بأقل مواصفات بين حواسب "سامسونغ" اللوحية المختلفة، حيث تصدر الشركة لوحيات أيضاً تحت سلسلتي "غالاكسي تاب برو" و"غالاكسي نوت".‎