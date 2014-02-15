سوني تعتزم الكشف عن الهاتف Xperia G في معرض MWC

تعتزم "سوني" الكشف عن الهاتف الذكي الجديد "إكسبريا جي" Xperia G خلال معرض MWC التقني المزمع انطلاقه يوم 24 فبراير الجاري في مدينة برشلونة.

وينتظر أن يندرج الهاتف "إكسبريا جي" تحت فئة الهواتف متوسطة المواصفات، حيث تنوي "سوني" دعمه بشاشة بدقة HD وقياس 4.8 بوصة.

وكشف حساب vizileaks@، عبر "تويتر"، عن عدد من المواصفات الأخرى للهاتف الجديد، حيث ينتظر أن يضم كاميرا بدقة 8 ميغابكسل وفلاشا ضوئيا، وذاكرة وصول عشوائي سعة 1 غيغابايت.

وسوف تضيف "سوني" إلى الهاتف "إكسبريا جي" ذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت قابلة للزيادة عبر بطاقة ذاكرة خارجية، كما ستدعمه بإمكانية الاتصال بشبكات اتصالات الجيل الرابع ذات معيار LTE.

وأضاف الحساب أن الهاتف الجديد لن يدعم أي معايير لمقاومة الماء أو الغبار، وهي أحد الخصائص المميزة لمجموعة الهواتف الأخيرة التي تم الكشف عنها في سلسلة "إكسبريا"، مما يرجح أن الهاتف سيطرح بسعر منخفض التكلفة نسبياً مقارنة ببقية هواتف "سوني" الجديدة.

يذكر أن "سوني" كانت قد أعلنت عن عزمها التركيز على إنتاج الأجهزة الذكية، وذلك عبر الموافقة على بيع وحدة الحواسب المحمولة خاصتها "فايو" إلى صندوق استثماري ياباني.