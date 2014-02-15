شحن 1.9 مليون ساعة ذكية في 2013 والسيطرة لأندرويد

وصلت الشحنات العالمية من الساعات الذكية خلال العام الماضي 2013 إلى 1.9 مليون وحدة، مع سيطرة واضحة لتلك العاملة بنظام التشغيل أندرويد، حيث استحوذت الساعات الذكية العاملة بنظام التشغيل التابع لشركة غوغل على حوالي 61%.

ويرى التقرير الذي نشرته شركة الأبحاث إستراتيجي أناليتيكس "Strategy Analytics"، أن سوق الساعات الذكية الوليد قد بدأ يشهد تبلوراً مع وجود فرصة كبيرة للنمو، حيث أشار المدير التنفيذي للشركة، نيل ماوستون، إلى أن العام قبل الماضي لم يُشحن سوى مئات الآلاف من الساعات الذكية.

وساهمت أول ساعة ذكية تطرحها شركة سامسونج، في سيطرة الساعات العاملة بنظام التشغيل أندرويد على هذا السوق، خاصة بعد أن شهدت غالاكسي جير حملة ترويجية قوية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، حسبما ذكرت شركة الأبحاث.

يذكر أن نظام أندرويد يشهد منافسة قوية في سوق الساعات الذكية، وخاصة من قبل نظام بيبل أو إس"Pebble OS" المشغل لساعات شركة بيبل.

وتوقعت شركة إستراتيجي أناليتيكس أن تكون الساعات الذكية المرتقبة من أبل ومايكروسوفت، بالإضافة إلى تلك العاملة بنظام التشغيل تايزن "Tizen" ونظام التشغيل الصيني سي أو إس "COS" المنافس الأقوى لتلك العاملة بنظام التشغيل أندرويد.

ومن جهته، أشار ماوستون إلى أنه وبالرغم من عدم قيام شركة أبل بالكشف إلى الآن عن ساعتها الذكية المرتقبة، فمن المرجح أن تكون هي المحفز الأقوى للسوق ككل.

يذكر أنه مقابل 1.9 مليون ساعة ذكية شحنت خلال عام 2013، تم شحن 227 مليون حاسب لوحي و990 مليون هاتف ذكي، بحسب شركة إستراتيجي أناليتيكس.