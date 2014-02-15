"تويتر" يتهم كراكاس بحجب صور تظاهرات المعارضين

اتهم موقع المدونات القصيرة "تويتر"، أمس الجمعة، فنزويلا بأنها حجبت صوراً على شبكتها، في ظل احتجاجات معارضة للحكومة مستمرة تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع.

وقال متحدث باسم الموقع في رسالة الكترونية: "أؤكد أن صوراً على موقع تويتر تتعرض حاليا للحجب في فنزويلا، ونعتقد أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي الحكومة".

واشتكى عدد من المستخدمين الفنزويليين لموقع "تويتر" من حجب صور للمتظاهرين على الموقع عبر موزع "كان تي في" العام، إلا أن الأخير نفى قطعيا أن يكون وراء "المشاكل التي تحدث عنها المستخدمون" بشأن حجب الصور.

واقترح موقع "تويتر" على مستخدميه أداة تتيح تجاوز هذا الحظر عبر إرسال رسائل نصية.

واستخدم الفنزويليون مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور عن التظاهرات، إلا أن قنوات التلفزيون امتنعت عن نشرها خوفاً من معاقبتها.