اختراق موقع "Kickstarter" وتسرب معلومات مستخدميه

أعلن موقع دعم المشاريع الناشئة كيك ستارتر "Kickstarter" عن تعرضه لهجمة إلكترونية مكنت قراصنة من الوصول غير المصرح به إلى بعض البيانات الخاصة بمستخدميه.

وأوضح الموقع الإلكتروني، عبر مدونته الرسمية، أنه قام بغلق الثغرات الأمنية التي تسببت في الهجوم الإلكتروني وعزز الإجراءات الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذا الاختراق.

وأكد كيك ستارتر أن المعلومات الخاصة ببطاقات الائتمان الخاص بمستخدميه لم تتأثر في الاختراق، إلا أن القراصنة نجحوا في الوصول لعدد من المعلومات الأساسية لبعض المستخدمين.

وأشار موقع دعم المشاريع الناشئة أن بعض المعلومات التي تسربت عن حسابات المستخدمين تشمل أسماء حساباتهم وعناوين البريد الإلكتروني والعناوين البريدية وأرقام هواتف وكلمات سر مشفرة.

وشدد كيك ستارتر أن كلمات السر الفعلية لم تكشف للقراصنة، إلا أن القراصنة قد يستخدمون برمجيات خاصة لفك التشفير الخاص بتلك الكلمات، خاصة القديمة منها.

وكان موقع دعم المشاريع الناشئة يستخدم نظام SHA1 لتشفير كلمات سر الحسابات القديمة به، إلا أنه تحول لنظام bcrypt الأكثر تعقيداً لتشفير كلمات سر الحسابات الجديدة، مما يجعل الحسابات القديمة أكثر عرضة للاختراق.

ونصح كيك ستارتر جميع مستخدميه بضرورة تغيير كلمة السر الخاصة بحساباتهم، وأي حسابات لخدمات ومواقع أخرى تستخدم نفس كلمة المرور.

يذكر أن كيك ستارتر يستخدمه العديد من الناس حول العالم لدعم مشاريع ناشئة ماديًا، حيث يؤكد الموقع أن ما يزيد عن 981 مليون دولار أميركي تم التبرع بها من قبل مستخدميه لدعم ما يزيد عن 56 ألف مشروع نشر عليه.