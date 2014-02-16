الهواتف الذكية تصرف 27% من الأزواج عن شركائهم

أظهر استطلاع حديث للرأي أن واحدا من بين كل أربعة أزواج يرى في الهواتف الذكية سببا في صرف انتباهه وإلهائه عن شريكه، في حين يرى البعض أن الإنترنت عموما تقربه ممن يحب.

وقال 27% من الأزواج، لمركز الأبحاث "بيو" Pew، إن للإنترنت تأثير على علاقاتهم الزوجية، في معظمه يصنف ضمن التأثير الإيجابي، كما يشعر 21% من البالغين بأن الحياة الاجتماعية عبر الإنترنت بالإضافة إلى التواصل عبر الرسائل النصية تقربهم من شركائهم أكثر.

ولكن بالمقابل، تعتبر التقنية سببا للمشاكل في العلاقات العاطفية، وخاصة بين فئة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عاما، مقارنة بأقرانهم الذي يكبرونهم عمرا، حيث يرى 45% منهم إن الإنترنت تصرفهم عمن يحبون، مقابل 42% ممن يعتقد في الهواتف الذكية أنها تفعل الشيء ذاته.

ووجد الاستطلاع الذي نشره مركز "بيو"، أن غالبية الأزواج يقومون بتبادل كلمات المرور الخاصة بهم، وحساباتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبنسبة 67%، مقابل 27% منهم قالوا إنه يستخدمون حساب البريد الإلكتروني نفسه، بينما قال 11% فقط إنهم لا يشاركون إلا الملف الشخصي الخاص بشبكات التواصل.

وعلى صعيد آخر، كشفت دراسة أجراها مركز الأبحاث "بيو" في سبتمبر من العام الماضي أن حوالي 56% من مستخدمي الإنترنت قد قاموا بكتابة أسمائهم والبحث عن أنفسهم عبر الشبكة.