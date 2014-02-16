هاكر مصري يزعم اختراق حساب "زوكربيرغ" وخبراء يشككون

زعم هاكر مصري نجاحه في استغلال ثغرة في "فيسبوك"، لاختراق الحساب الشخصي لمارك زوكربيرغ، مؤسس الشبكة الاجتماعية وإزالة صورة "الغلاف" الخاصة به.

وأكد الهاكر، الذي يطلق على نفسه اسم "دكتور فرفر " Dr.FarFar، أنه نجح في إزالة الصورة من حساب مارك زوكربيرغ عبر الإبلاغ عن الصورة بأنها مسيئة له، ومن ثم استخدم برنامج Fiddler2 Debugger لتغيير أوامر "فيسبوك" من أجل إتمام حذفها.

ولم يذكر الهاكر، في فيديو نشره بحسابه على "يوتيوب"، أي أسباب واضحة لاختراق حساب مارك زوكربيرغ، حيث اكتفى بالإشارة إلى أنه كان يحتفل باقتراب عيد ميلاده فقط. كما لم ينشر خطوات قيامه باختراق الحساب واكتفى بإظهار رسالة الإبلاغ عن الصورة.

ومن جانبه قال الهاكر الأخلاقي المصري، مازن جمال، إن الثغرة لا تبدو واقعية لعدة أسباب، أبرزها موعد الكشف عن الاختراق الذي جاء بعد أيام من ملاحظة متابعي حساب مارك زوكربيرغ اختفاء الصورة.

وأوضح مازن في تصريح لـ"البوابة العربية للأخبار التقنية" أن احتمالية حذف زوكربيرغ للصورة بنفسه كبيرة، خاصة أن "فيسبوك" أو مؤسس الشبكة الاجتماعية لم يصدرا أي بيان أو تصريح بشأن الثغرة.

وأضاف الهاكر المصري أن الثغرة كذلك تعد من الثغرات الخطيرة، التي يستطيع أي هاكر استغلالها للحصول على مكافأة كبيرة ضمن برنامج "مكافآت فيسبوك"، وأن استغلالها ضد أي مستخدم يجعل فرصة الاستفادة من المكافأة مستحيلة.

وفي المقابل، أكد محمد عبدالباسط، عضو قائمة شرف "القراصنة الأخلاقيين" الخاصة بشبكة "فيسبوك"، أنه قام بنفس الخطوات التي كشف عنها "دكتور فرفر" لمحاولة تجربة الثغرة إلا أن تلك الخطوات لم تسفر عن شيء.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يقوم فيها هاكر عربي باختراق حساب زوكربيرغ، حيث قام الهاكر الأخلاقي الفلسطيني خليل شريتح، العام الماضي، باختراق الحساب بهدف التأكيد على اكتشاف ثغرة لم يكن الفريق الأمني للشبكة الاجتماعية راغباً في الاعتراف بها.