"بت تورنت" تعتزم إطلاق نسخة خاصة بالأجهزة المحمولة

تعتزم شركة "بت تورنت" BitTorrent في وقت لاحق من العام الجاري إطلاق نسخة خاصة بالأجهزة المحمولة الذكية من خدمة بث الفيديو "بت تورنت لايف" BitTorrent Live.

يُذكر أن الشركة التي تطور تقنية تبادل الملفات الشهيرة التي تحمل نفس اسمها، كانت قد أطلقت العام الماضي 2013 خدمة، تمنح المستخدمين القدرة على تسجيل الفيديو وبثه عبر الإنترنت مجاناً.

وتمتاز خدمة "بت تورنت لايف" عن غيرها من خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت، بأن غيرها يُخزِّن الفيديو المُسجَّل والمُرسَل من قبل المستخدمين على خوادم شركة واحدة تقوم الأخيرة بإعادة إرساله إلى المشاهدين، بينما تعتمد خدمتها هي على مبدأ "نظير إلى نظير" peer-to-peer، أي أن الفيديو يُسجل ويُرسل مباشرةً إلى المُشاهد.

ولم توضح "بت تورنت" ما هي منصة التشغيل المستهدفة من تطبيقها القادم ولا ما إذا كانت ستسمح ببث الفيديو أو الاكتفاء بإمكانية المشاهدة فقط، أو حتى كلا الأمرين.

يُشار إلى أن خدمة "بت تورنت لايف" ذاتها لا تزال تجريبية وبإصدار "بيتا"، والأمر نفسه ينطبق على التطبيق المرتقب الذي سيكون هو الآخر تجريبياً بإصدار "ألفا"، حيث ستعمل الشركة في غضون ذلك على تطوير البرتوكولات التي يعتمدها وليس على التطبيق نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن خدمات مثل "بت تورنت لايف" تعاني من مشاكل في البطء أو حتى في عدم إمكانية تشغيل الفيديو إطلاقاً عندما يكون عدد المشاهدين قليلاً، لذا ترى الشركة أن الأفراد من ذوي عدد المشاهدين القليل قد لا يستفيدون من الخدمة.

وفي سياق آخر، يُذكر أن شركة "بت تورنت" كانت قد أعلنت نهاية نوفمبر الماضي عن وصول عدد مرات تنزيل تطبيقي "بت تورنت" و"يوتورنت" إلى أكثر من 40 مليوناً، وذلك على مختلف منصات الأجهزة المحمولة.