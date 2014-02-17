أبل وغوغل تحظران أي تطبيقات تحمل اسم "Flappy"

بدأت شركتا أبل وغوغل في حظر جميع التطبيقات التي تحمل اسم فلابي "Flappy"، من متجري آب ستور وغوغل بلاي، وذلك بعد ظهور عدد من التطبيقات التي تحمل برمجيات خبيثة تحمل نفس الاسم.

وكان عدد من المطورين استغلوا الشهرة الكبيرة التي حققتها لعبة فلابي بيرد "Flappy Bird"، والتي تم حذفها نهائياً من متجري آب ستور وغوغل بلاي، لإطلاق تطبيقات شبيهة بها تحتوى على برمجيات خبيثة تستهدف عشاق اللعبة.

وقررت شركتا أبل وغوغل عدم الموافقة كذلك على أي طلبات لنشر تطبيقات جديدة تحمل نفس اسم اللعبة المحذوفة، أو جزء من الاسم على متجري آب ستور أو غوغل بلاي، إضافة إلى حذف التطبيقات المتضمنة اسم Flappy والمتواجدة فعلياً على المتجرين.

وأضطر العشرات من مطوري التطبيقات سواء لنظام أندرويد أو iOS إلى تغيير أسماء تطبيقاتهم، بما فيها التطبيقات التي لا تنطوي على أي تهديدات أو برمجيات خبيثة، وذلك لضمان استمرار تواجدها على متجري تطبيقات الأجهزة الذكية.

يذكر أن التطبيقات الخبيثة التي تم نشرها عقب حذف لعبة فلابي بيرد من متجري آب ستور وغوغل بلاي كانت تستهدف سرقة المعلومات الخاصة بمستخدمي الأجهزة الذكية، إضافة إلى استغلال صلاحية إرسال الرسائل النصية لتنفيذ أوامر مثل إرسال رسائل نصية قصيرة لأرقام محددة دون علم مالك الهاتف، وهي الأرقام التي تستقطع جزءا من رصيد المستخدم مع كل رسالة.

وتجدر الإشارة إلى أن مطور لعبة فلابي بيرد الأصلي كان قد قرر سحب التطبيق نهائياً من متجري آب ستور وبلاي ستور رغم شعبيته الكبيرة، وبعد أن تجاوز 50 مليون عملية تثبيت خلال أيام قليلة، مبرراً قراره بأن اللعبة كانت تسبب إدمان المستخدمين عليها.