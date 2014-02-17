"سامسونج" تُطلق "جالاكسي جراند2" في الإمارات

أعلنت شركة "سامسونج" اليوم عن إطلاق هاتف "جالاكسي جراند2" Galaxy Grand 2، وهو أحدث إصدارات الشركة ضمن سلسلة الهواتف الذكية "جالاكسي"، في الإمارات.

ويقدم هاتف "جالاكسي جراند2"، الذي كشفت عنه الشركة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شاشة قياسها 5.25 بوصة وبدقة 1280×720 بكسل، هذا بالإضافة إلى معالج رباعي النوى يعمل بتردد 1.2 جيجاهرتز.

وبحسب الشركة تُمكِن بطارية الجهاز التي تأتي بسعة 2600 ملي أمبير ساعي، من الاستمتاع بالهاتف حتى 10 ساعات من التشغيل و17 ساعة من المكالمات، كما يتميز الهاتف بدعمه لشريحتي اتصال.

ويأتي “جالاكسي جراند 2″ بـ 1.5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و8 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية التي يمكن توسعتها حتى 64 جيجابايت عن طريق منفذ بطاقات الذاكرة “مايكرو إس دي” microSD.

والكاميرا الخلفية للهاتف قادرة على التصوير بدقة 8 ميجابكسل والأمامية التي تأتي بدقة 1.9 ميجابكسل قادرة على التصوير بدقة “إتش دي” HD، أما من الناحية البرمجية، يعمل الهاتف اللوحي الجديد بالإصدار 4.3 “جيلي بين” من نظام التشغيل “أندرويد”.

يُذكر أن هاتف “سامسونج جالاكسي جراند 2″ سيتوافر باللونين الأبيض والأسود والوردي، وبسعر يقارب 1499 درهما إماراتيا.