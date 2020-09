"شكراً" و"أحبك".. أكثر الكلمات كتابة في رسائل الجوال

كشفت دراسة عن الكلمات الإنكليزية الأكثر كتابة من قبل مستخدمي الهواتف الذكية، وهي الدراسة التي وجدت أن كلمات الشكر والحب هي الأكثر شيوعاً بين المستخدمين حول العالم.

وأوضحت الدراسة، القائمة على بيانات جمعت من قبل تطبيق لوحة المفاتيح SwiftKey، أن كلمة "Thanks" هي أكثر الكلمات الانكليزية استخداماً خلال المحادثات والرسائل النصية الكثيرة التي يتبادلها مستخدمو الهواتف الذكية.

وأضافت الدراسة أن مصطلح Thank You هو الأكثر استخداماً بين المصطلحات الانكليزية المكونة من مقطعين، فيما كان مصطلح I love You الأكثر شيوعاً بين المصطلحات المكونة من ثلاثة مقاطع.

وجاءت جملة What do you think على رأس قائمة الجمل المكونة من أربعة كلمات استخداماً بين مستخدمي الهواتف الذكية، بينما تصدرت جملة Thank You for your time قائمة الجمل المكونة من خمسة كلمات.

هذا، ورصدت الدراسة استخدام المصطلحات والجمل المكونة من ثلاثة كلمات بكثرة عبر تطبيق SwifKey، فبجانب كلمة I love You كانت جمل مثل Let me Know وHow are You و I don’t know وThanks So Much بين الجمل والمصطلحات الأكثر استخدماً من قبل مُلاك الهواتف الذكية.

يذكر أن تطبيق SwiftKey يعد أحد أشهر تطبيقات لوحة المفاتيح المتوافرة لأنظمة تشغيل الأجهزة الذكية، حيث يستخدمه ما يزيد عن 100 مليون جهاز ذكي حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن SwiftKey يقوم بتخزين الكلمات التي يستخدمها مُلاك الهواتف الذكية والحواسب اللوحية المثبت عليهم التطبيق، بعد موافقتهم، وذلك بغرض تحسين ميزة التصحيح التلقائي للجمل والكلمات أثناء عملية الكتابة.