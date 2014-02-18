ساعة أبل الذكية تتنبأ بأزمات القلب المفاجئة

يبدو أنه ليس للتطور التقني حدود، إذ تعتزم شركة "أبل" طرح ساعتها الذكية، التي تعمل على تطويرها حالياً، بميزة للتنبؤ بإمكانية إصابة مستخدمها بأزمة قلبية مفاجئة.

وقامت الشركة بتعيين مهندس الصوت الأميركي، توملينسون هولمان، بهدف تطوير تقنية خاصة لساعتها الذكية تمكنها من التنبؤ بإمكانية إصابة المستخدم بأزمة قلبية عبر الاستماع إلى عملية تدفق الدم.

وأشار تقرير لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" أن التقنية سوف تكون قادرة على تحديد الاضطرابات من صوت تدفق الدم، ومن ثم تنبيه المستخدم بإمكانية إصابته بأزمة قلبية.

وينتظر أن تساعد تلك التقنية، في حال توفيرها مع ساعة "أبل" الذكية، على التقليل من حالات الوفاة بسبب الأزمات القلبية المفاجئة، وهي الحالات التي يصل عددها إلى نحو 600 ألف حالة حول العالم سنوياً.

ويأتي ذلك التقرير في الوقت الذي أكد فيه تقرير سابق أن "أبل" تعتزم التركيز على تطبيقات الصحة واللياقة البدنية في نظام iOS 8، وهو النظام المنتظر أن تزود به الساعة عند طرحها في الأسواق.

وكانت "أبل" قد قامت بضم عدة علماء ومتخصصين في تطوير أجهزة قياس المؤشرات الحيوية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي تم تفسيره بعمل الشركة على تطوير تقنيات قياس المؤشرات الحيوية في ساعتها الذكية. ومن أبرز الخبراء الذين ضمتهم "أبل" خلال الفترة الماضية، هم مهندس الإلكترونيات "يوين بلوك" الذي ضمته الشركة في مارس الماضي، وهو مهندس متخصص في تطوير مستشعرات خاصة بقياس المؤشرات الصحية، إضافة إلى الخبير الهولندي "روي رايمانن" وهو خبير سابق لشركة "فيليبس" ومتخصص في علم وظائف الأعضاء وخبير بأبحاث النوم وقياس أداء الجسد.

يذكر أن "أبل" لم تعلن بعد عن موعد محدد لكشف عن ساعتها الذكية، إلا أن المرجح أن تزيح الشركة الستار عنها خلال النصف الثاني من العام الجاري.