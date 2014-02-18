"إتش تي سي" تحدد موعد الكشف عن جديدها "HTC M8"

أرسلت شركة "إتش تي سي"، اليوم دعوات لوسائل الإعلام لحضور حدث خاص، تعتزم إقامته بتاريخ 25 مارس 2014، والذي ستقوم خلاله بالكشف عن هاتفها الذكي المرتقب وصاحب الاسم الرمزي إتش تي سي إم 8 "HTC M8".

وتعتزم الشركة إقامة الحدث بالتزامن في كل من مدينة نيويورك الأميركية والعاصمة البريطانية، لندن، تمامًا كما قامت العام الماضي 2013 عندما كشفت عن هاتفها الذكي إتش تي سي ون.

واكتفت إتش تي سي من خلال حسابها الخاص بالمملكة المتحدة "HTC UK "عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" بنشر تغريدة بعبارة، "الأفضل هو على وشك الحصول على ما هو أفضل!"، مرفقةً معها صورة الدعوة.

يذكر أن تسريبات سابقة كانت قد أشارت إلى أن هاتف إتش تي سي إم 8 الذي يأتي خليفة لهاتفها للعام الماضي إتش تي سي ون، سيقدم شاشة قياسها 5 بوصة وبالدقة الكاملة 1080p، بالإضافة إلى معالج سنابدراجون 800 رباعي النوى من كوالكوم، كما سيدعم إمكانية توسعة ذاكرة التخزين الداخلية من خلال منفذ لبطاقات الذاكرة من نوع مايكرو إس دي "microSD".

وقام إي برايس" ePrice "التايواني في نوفمبر الماضي بتسريب صورة للهاتف المرتقب، يظهر فيها الجهاز من عدة زوايا، حيث بدا الجهاز مشابها بشكل كبير لهاتف "إتش تي سي ون"، مع وجود ثقب فوق الكاميرا، من المُحتمل أنه يكون قارئ البصمة، حسب ما أشار الموقع.

