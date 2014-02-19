شركة AOC تطلق شاشتين تدعمان اللمس المتعدد

أعلنت شركة إيه أو سي AOC عن إطلاق شاشتين تدعمان ميزة اللمس المتعدد في المنطقة.

وقالت الشركة المتخصصة في شاشات العرض، إن الشاشات الجديدة تنتمي لمجموعة "سلسلة 72" المعتمدة من قبل نظام "ويندوز 8"، وهي تتميز بإمكانية عرض الصورة بالدقة الكاملة 1080p، كما تمتاز بإمكانية الإمالة.

وتعمل الشاشات بتقنية "آي بي إس"، وتأتي بقياسي 21.5 و 23.6 بوصة، كما توفر زوايا مشاهدة واسعة وبمجال 178 درجة، إضافة إلى منفذ يو إس بي (2 لـ"يو إس بي 2.0" و 2 لـ"يو إس بي 3.0")، ومكبرات الصوت المدمجة، وأيضاً تحتوي على ميكروفون كاميرا ويب بي 720 "720P".

وبالإضافة إلى منفذ دي-سب"، تأتي الشاشات بمنفذي "إتش دي إم آي"، مع تقنية إم إتش إل"، وذلك لتمكين مستخدمي بعض الأجهزة المحمولة المتوافقة مع هذا النوع من المنافذ من عرض محتويات الهاتف المحمول على الشاشة الكبيرة.

وبحسب الشركة تأتي طرازات السلسلة 72 مجهزة مع مجموعة مكبرات الصوت 2 واط، إضافة إلى كاميرا أمامية قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 720p.