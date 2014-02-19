نوكيا تكشف عن جهاز طرفي ذكي لإيجاد المتعلقات الضائعة

كشفت شركة "نوكيا" عن جهاز طرفي ذكي جديد، يدعى Treasure Tags، يتيح لمستخدمي هواتف “لوميا” الذكية تتبع المتعلقات الضائعة وإيجادها.

وأوضحت “نوكيا” أن الجهاز الطرفي Treasure Tags يمكن وضعه مع سلسلة المفاتيح أو الحقائب أو حافظات النقود أو أي شيء مادي، لضمان سهولة إيجادها في حالة فقدانها.

وأشارت الشركة إلى أن الجهاز يتميز بحجم صغير ليسهل حمله ووضعه مع المتعلقات المختلفة، حيث لا يتجاوز سُمكه 10 ملم، ولا يتجاوز عرضه 30 ملم فقط.

ويستطيع الجهاز Treasure Tags الاتصال بهواتف “لوميا” الذكية عبر تقنية اتصالات المدى القريب NFC أو تقنية “بلوتوث”، ويتم التحكم في الاتصال عبر تطبيق خاص يحمل نفس اسم الجهاز الطرفي.

ويستطيع المستخدم باستخدام التطبيق تتبع مكان الجهاز الطرفي الموجود مع متعلقاته الضائعة باستخدام الخرائط، كما يقوم التطبيق بإطلاق تنبيه للمستخدم في حال فقد الاتصال بالجهاز الطرفي.

ويعمل التطبيق على تحديد علامة على خرائط Nokia Here، المثبتة على هواتف “لوميا” الذكية، وهي العلامة التي تشير إلى آخر مكان للجهاز الطرفي، مما يساعد المستخدم على إيجاد مكان متعلقاته الضائعة.

وتعتزم “نوكيا” طرح الجهاز الطرفي الذكي الجديد في الأسواق خلال شهر أبريل المقبل، بأربعة ألوان هم الأسود والأبيض والأصفر والأزرق السماوي، وسوف يبلغ سعر الجهاز الطرفي الواحد 30 دولارا أمريكيا.

ويمكن لتطبيق Treasure Tags الاتصال بأكثر من جهاز طرفي في وقت واحد، حيث يتيح للمستخدم تحديد اسم لكل جهاز طرفي متصل به، ويتميز الجهاز الطرفي بأنه يحمل بطارية قادرة على الصمود لمدة ستة شهور متواصلة من الاستخدام، وهي بطارية من نوع Coin Cell سهلة الاستبدال.

يذكر أن “نوكيا” تعتزم توفير تطبيقات خاصة لجهازها الطرفي الذكي الجديد Treasure Tags تعمل مع الأجهزة الذكية العاملة بنظامي iOS و”أندرويد”، إلا أنها لم تكشف عن أي معلومات حول موعد طرح تلك التطبيقات.