"أسوس" تكشف عن الجهاز الهجين "بادفون إنفنتي لايت"

كشفت شركة "أسوس" Asus النقاب عن جهازها الذكي "بادفون إنفنتي لايت" PadFone Infinity Lite الذي ينتمي إلى عائلة "بادفون" التي تضم هواتف ذكية قابلة للتحول إلى حواسب لوحية عبر دمجها بقواعد مُزودة بشاشات.

ويأتي الجهاز الجديد مُشابهاً في المواصفات لجهاز "بادفون إنفنتي 2" الذي كشفت عنه الشركة خلال النصف الثاني من العام المُنصرم.

ودعمت “أسوس” جهازها الجديد بمعالج “سنابدراجون 600″ رُباعي النواة، والذي يعمل بتردد 1.7 جيجاهرتز، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل “أندرويد جيلي بين”، مع قابلية التحديث لإصدار “أندرويد كيت كات”.

ويضم الهاتف شاشة قياسها 5 بوصة، تتميز بدقة عرض Full HD، وكاميرا خلفية دقتها 13 ميجابيكسل، وذاكرة وصول عشوائي قدرها 2 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قدرها 32 جيجابايت، وبطارية سعة 2400 ميلي أمبير في الساعة.

وزودت الشركة قاعدة الجهاز بشاشة قياسها 10.1 بوصة تتميز بدقة عرض Full HD، وببطارية سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة.

وسيتم طرح الجهاز الجديد في السوق التايوانية أولاً، وبسعر يُعادل 463 دولار أمريكي للهاتف، في حين تأتي القاعدة بسعر يُعادل 230 دولار، ولم تُحدد الشركة موعد طرحه في باقي أنحاء العالم.

ويُذكر أن “أسوس” كشفت الشهر المُنصرم عن جهازها الذكي “بادفون إي” PadFone E، والذي تم دعمه بمعالج “سنابدراجون 400″، وبذاكرة وصول عشوائي قدرها 1 جيجابايت.