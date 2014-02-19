"نوكيا" تكشف عن صور لأول هواتفها بنظام "أندرويد"

نشرت شركة "نوكيا" مجموعة من الصور التشويقية للهاتف المرتقب "نوكيا إكس" Nokia X، والذي يُعتبر أول هواتف الشركة العاملة بنظام التشغيل "أندرويد".

وألمحت الشركة إلى أنها تعتزم الكشف عن الهاتف الذي عُرف سابقا بالاسم الرمزي "نوكيا نورماندي" Nokia Normandi، خلال حدث خاص مقرر عقده على هامش مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي "إم دبليو سي 2014" MWC 2014، الذي ينطلق الاثنين المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية.

ومن ضمن الصور التي نشرتها "نوكيا"، صورة لأربعة أسهم تشكل الحرف "إكس" X، كما نشرت الشركة مجموعة من الصور على موقع "ويبو" Weibo، وهو البديل الصيني لموقع التدوين المصغر "تويتر"، ما يعزز وفقاً للمراقبين، صحة المعلومات التي ذكرت بأن الهاتف سيكون مخصصاً للأسواق النامية وخاصة الآسيوية منها حيث يوجد رواج كبير للأجهزة الرخيصة منخفضة المواصفات، وهي الفئة التي ينتمي إليها الهاتف.

وبالنسبة لمواصفات الهاتف المرتقب، فإن "نوكيا" لم تفصح عن أي منها بعد، إلا أن تسريبات سابقة، وخاصة تلك التي نشرها حساب Evleaks@، على موقع "تويتر"، أشارت إلى أن الهاتف سيقدم شاشة بقياس 4 بوصة وبدقة 854×480 بكسل.

وبحسب الحساب المعروف بتسريباته الدقيقة، سيأتي هاتف "نوكيا إكس" بمعالج "سنابدراجون 200" وهو معالج ثنائي النوى يعمل بتردد 1 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ذلك، سيقدم الهاتف 512 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و4 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 32 جيجابايت عبر بطاقات الذاكرة من نوع "مايكرو إس دي".

وسيوفر الهاتف، الذي ستشغله، بحسب Evleaks@، بطارية بسعة 1500 ميلي أمبير ساعي، كاميرا بدقة 5 ميجابكسل، ومن الناحية البرمجية، سيعمل الهاتف بنسخة معدلة من نظام التشغيل "أندرويد"، حتى إن التطبيقات الخاصة به لن تكون عبر متجر "جوجل بلاي"، بل عبر "متجر نوكيا"، بالإضافة إلى متاجر الطرف الثالث.

وفيما يخص السعر، تشير المعلومات إلى أن "نوكيا" تعتزم بيع الهاتف بسعر 100 دولار فقط، وبستة ألوان مختلفة.