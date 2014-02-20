فيسبوك لا تعتزم إدخال الإعلانات إلى "واتس آب"

أكد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أن شركته لا تفكر حالياً بإدخال أي خدمات إعلانية لخدمة "واتس آب" أو تغيير نموذج العائدات الخاص بها عقب الاستحواذ عليها.

وكانت شركة فيسبوك أعلنت استحواذها على "واتس آب" مقابل 16 مليار دولار أميركي تدفع في صورة نقدية وأسهم مباشرة، إضافة إلى 3 مليارات دولار تدفع في صورة أسهم مقيدة لمُلاك "واتس آب" وموظفيها بعد إتمامهم لبعض الشروط.

وقال زوكربيرج، خلال لقاء خاص بالمستثمرين والمساهمين، للحديث عن الصفقة "لدينا استراتيجية واضحة للسنوات العديدة القادمة لخدمة "واتس آب" وهي التركيز على نموها لجعل الجميع حول العالم متصلاً".

وتابع زوكربيرج: بمجرد أن نصل بالخدمة إلى مليار أو 2 مليار أو 3 مليار مستخدم، حينها ستكون هناك عدة طرق يمكن مناقشتها لكيفية جني العائدات من وراء الخدمة.

ويستخدم تطبيقات خدمة "واتس آب" حالياً نحو 450 مليون مستخدم نشط شهرياً، فيما يصل عدد المستخدمين اليوميين للخدمة إلى نحو 320 مليون مستخدم.

وشدد زوكربيرج على أنه لا يعتقد أن الإعلانات هي الطريق الصحيح لجني العائدات من وراء الرسائل، وذلك لطبيعتها الشخصية للغاية عند مستخدميها، وهو نفس الاعتقاد الذي يؤيده فيه جان كوم، الرئيس التنفيذي لشركة "واتس آب".

وكان كوم قد أكد في تصريحات سابقة أنه لا يفضل نموذج الإعلانات كنموذج ربحي من وراء "واتس آب"، مما جعل شركته تكتفي بنموذج ربحي عبر الاشتراكات، وذلك بفرض رسوم رمزية نظير الاستمتاع بالخدمة، وهو النموذج الذي وصفه زوكربيرج "بالبداية الواعدة في طريق تحويل الخدمة إلى مشروع عظيم".

وشدد جان كوم كذلك، في رسالة موجهة لمستخدمي "واتس آب" عبر مدونة شركته، عقب الإعلان عن صفقة “فيسبوك”، أن السياسة الخاصة بعدم تقديم إعلانات عبر الخدمة لن تتغير.

وكان سهم فيسبوك قد انخفض عقب إعلان الشركة عن صفقة الاستحواذ على "واتس آب"، حيث يرى عدد من المستثمرين أن الشركة أنفقت مبلغا كبيرا لضم خدمة لا تكسب الكثير من المال.

ورد مؤسس "واتس آب"، خلال نفس الحدث، على مخاوف المستثمرين قائلاً “نحن نتوقع أن يصبح لدينا 5 مليارات مستخدم مستقبلاً يدفعون لنا المال، حقاً نحن لسنا نشعر بالقلق اليوم إزاء التحول لنموذج تجاري لجني العائدات”.

ومن جانبه، طمأن ديفيد إبريسمان المدير المالي لشركة "فيسبوك" المستثمرين والمساهمين على إمكانية تحويل "واتس آب" إلى نموذج تجاري ناجح قائلا "نحن على ثقة من أنه على المدى الطويل سوف تتمكن واتس آب من تحقيق عوائد للمساهمين".

يذكر أن مسؤولي "فيسبوك" كانوا قد استعرضوا خلال حدث المستثمرين والمساهمين عددا من النقاط الإيجابية التي يرونها في "واتس آب" منها معدل المستخدمين المشتركين يومياً في الخدمة والذي يصل إلى مليون مستخدم، وعدد الصور المرفوعة يومياً والتي تصل إلى 600 مليون صورة، وعدد الرسائل الصوتية المرسلة عبر تطبيقات الخدمة يومياً والتي تصل إلى 200 مليون رسالة صوتية يومياً.

وتجدر الإشارة إلى أن فيسبوك توقعت كذلك ازدياد عدد مستخدمي "واتس آب" النشطين شهرياً خلال وقت قياسي، وذلك بسبب معدل الزيادة السنوية الملحوظ في الخدمة والذي وصل إلى 100%، إضافة إلى نسبة النمو في عدد الحسابات النشطة الشهرية خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي تفوقت فيها الخدمة على فيسبوك وجيميل وتويتر وسكايب.