غوغل: مشروع خرائط ثلاثية الأبعاد موجهة للهواتف

كشفت مجموعة "غوغل" الأميركية، مشروعاً للخرائط الداخلية ثلاثية الأبعاد موجهاً للهواتف الذكية يحمل اسم "تانغو"، يهدف إلى مسح أفضل للأماكن التي يصعب مسحها بالوسائل التقليدية.

وتوضع هذه البرمجية على هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد ومجهز بلواقط كثيرة تسمح له بالتوصل إلى خريطة بالأبعاد الثلاثية، ويمكن للجهاز أن يقوم بـ1.4 مليون قياس ثلاثي الأبعاد في الثانية من أجل مسح تكوين البيئة المحيطة بالمستخدم.

وسألت "غوغل" على صفحة إطلاق هذا المشروع "ماذا لو تمكنتم من أخذ مقاييس منزلكم وأنتم تتنزهون في الجوار بواسطة هاتفكم قبل الانتقال لشراء الأثاث؟".

وتراوح تطبيقات تانغو بين مساعدة الذين يعانون من مشكلة في البصر إلى ألعاب الفيديو.

وهذه التكنولوجيا قريبة من تلك التي تصممها "برايم سنس"، وهي شركة ناشئة اشترتها "آبل" وتقف وراء نظام "كينيكت" لمايكروسوفت القادر على رصد الحركة. وكانت آبل اشترت أيضاً العام الماضي "واي فاي سلام"، وهي شركة متخصصة في المسح الداخلي.

وتعاونت غوغل في إطار المشروع الجديد مع باحثين من جامعة جورج واشنطن وجامعة مينيسوتا، فضلاً عن المجموعة الألمانية "بوش" وشركة "موفيديوس" المتخصصة في المعالجة متعددة الوسائط للتطبيقات النقالة، وستوفر الشركة الأخيرة المعالج في النظام.