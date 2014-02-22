فيديو "تشويقي" لغالاكسي S5 المضاد للمياه

بعد العديد من التكهنات حول مواصفات غالاكسي S5 المنتظر أن تطلقه شركة سامسونغ الأسبوع المقبل في برشلونة، ها هي الشركة الكورية العملاقة تطلق فيديو ترويجي مقتضب للهاتف. ومن خلال الفيديو المختصر الذي يحمل في كل لقطة منه الرقم 5، يمكن للمشاهد أن يستنتج من خلال الصور المعروضة والكلمات المكتوبة عليها أن الهاتف سيكون على الأرجح مضاداً للمياه، كما أشارت بعض الكلمات إلى قدرة الكاميرا التي ستأتي محسنة بشكل كبير، بحسب ما أوردت صحيفة "الديلي ميل".

وكانت "سامسونغ" أرسلت دعوات إلى الصحافيين من أجل الحضور يوم الرابع والعشرين من فبراير الحالي إلى مدينة برشلونة الإسبانية ليشهدوا الكشف عن الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم (غالاكسي S5)، فيما توقع بعض المحللين أن يكون الاستعجال في إطلاق النسخة الجديدة من الهاتف مرتبطاً بنتائج مبيعات "غالاكسي S4" التي جاءت ضعيفة ودون التوقعات، وهو ما يعني أن الهاتف الجديد يأتي في سياق محاولة إنقاذ مكانة الهاتف في السوق.

وأتى الفيديو ليؤكد مرة أخرى، وإن بطريقة غير مباشرة، ما تداولته العديد من وسائل الإعلام حول التوقعات بشأن المواصفات الجديدة التي سيحملها الهاتف الجديد (غالاكسي S5)، حيث لفتت إلى أن شاشته ستكون أكبر من الهاتف السابق، وسيبلغ حجمها 5.25 انش. كما أنه سيأتي في طرازين: أحدهما بهيكل معدني، والآخر بهيكل بلاستيكي، وهو ما يمثل تقليداً لهواتف (آيفون) الجديدة التي طرحت بطرازين وألوان مختلفة.

كما أشارت بعض التوقعات إلى أن كاميرا الهاتف الجديد (S5) ستكون أحدث وأكثر تطوراً وصورها ذات دقة أعلى، وستبلغ 16 ميغا بكسل، مقارنة مع 13 ميغا بكسل في هواتف (S4).