"آبل" تطرح التحديث iOS 7.0.6

أطلقت شركة "آبل" تحديثاً ثانوياً لنظام التشغيل التابع لها iOS بطرحها الإصدار iOS 7.0.6، والذي قامت الشركة من خلاله بإصلاح مشكلة أمنية.

ولم تحدد "آبل" تفاصيل المشكلة التي أصلحتها، إلا أنها تتعلق بالتحقق من الاتصال عبر بروتوكول SSL، والذي يساعد على النقل الآمن للمعلومات عبر شبكة الإنترنت.

ويأتي هذا التحديث بعد حوالي الشهر من إطلاق الشركة للتحديث iOS 7.0.5 الذي تضمن إصلاح العديد من الأخطاء، وبدأت "آبل" بإرسال التحديث iOS 7.0.6، بحجم 35 ميغابايت، عبر الهواء.

وكانت تسريبات قد أشارت إلى نية "آبل" إطلاق تحديث هام لنظام التشغيل التابع لها، هو التحديث iOS 7.1، شهر مارس القادم، على أن يأتي بالعديد من الإصلاحات، حيث كانت "آبل" قد كشفت سابقاً عن عملها على إصلاح أحد الأخطاء الذي يتسبب بإعادة تشغيل الجهاز بشكل عشوائي.

ويشتمل التحديث iOS 7.1 على بعض التغييرات على واجهة الاتصال، وعلى خصائص جديدة تسمح بإيقاف الخلفيات المتحركة، وإمكانيات للتحكم بالتأثيرات البصرية.