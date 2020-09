بعد انضمامها لـ"فيسبوك".. واتس آب تلغي "Last seen "

أصدرت خدمة "واتس آب"، بعد يومين من بيعها لشركة "فيسبوك"، نسخة جديدة تتضمن ما كان ينتظره الجميع، وهو إخفاء "آخر ظهور" (Last Seen).

وقامت الخدمة التي أصبحت جزءاً من شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد عملية الاستحواذ التي أعلن عنها الخميس، وبلغت قيمتها حوالي 16 مليار دولار، بإضافة ميزة ثانية إلى تطبيقها لنظام التشغيل التابع لشركة "غوغل"، وهي إخفاء صورة الملف الشخصي، بالإضافة إلى الحالة.

ولتفعيل الميزة الأولى، والمتاحة منذ زمن لمستخدمي "واتس آب" على نظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة شركة "أبل" الذكية، يتوجب على المستخدم اختيار "الخصوصية" Privacy ضمن إعدادات الحساب Account Settings، وهناك يمكن للمستخدم تعديل "آخر ظهور" Last Seen للاختيار من بين ثلاثة خيارات، هي "الجميع" Everyone و"جهات الاتصال" My contacts "ولا أحد" Nobody..

وفيما يخص الميزة الثانية، فهي تتيح للمستخدمين إخفاء صورة الملف الشخصي والحالة عن أصدقاء مختارين أو الغرباء، أو عن الجميع.

يُذكر أن "واتس آب"، لم تقم حتى لحظة كتابة الخبر بإتاحة التحديث على متجر "غوغل بلاي"، وإنما بصيغة ملف apk ضمن موقعها الرسمي، وذلك لمستخدمي الإصدار 2.1 وما فوق من نظام التشغيل "أندرويد".