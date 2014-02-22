"Linked in" تُضيف ميزة حجب الأعضاء إلى شبكتها

أعلنت الشبكة الاجتماعية الخاصة بالأعمال لينكد إن "LinkedIn" عن إضافتها ميزة حجب الأعضاء" Member Blocking"، والتي تسمح للمُستخدم بمنع أعضاء آخرين من الوصول إلى صفحته والتفاعل معه.

وأشارت الشركة إلى أنها لم تقم بإضافة هذه الميزة استجابةً لآراء المُستخدمين فقط، بل أيضاً لأنها ميزة مهمة يجب إضافتها.

وقامت لينكد إن بإضافة ميزات أُخرى لشبكتها، مثل "Customize Your Public Profile"، والتي تسمح للمُستخدم بالتحكم بمحتويات صفحته القابلة للاكتشاف من قبل مُحركات البحث، وميزة "Activity Broadcasts" التي توفر للمُستخدم إمكانية السماح للآخرين بمشاهدة تحديثات صفحته أو منعهم من ذلك، وميزة Photo Visibility التي تسمح بالتحكم بظهور صورة الحساب، وغير ذلك من المزايا.

وقبل حجب الآخرين، تنصح لينكد إن بتفعيل ميزة الظهور كمجهول "anonymous profile-viewing"، والتي تسمح بزيارة الأعضاء دون علمهم، ثم يستطيع المُستخدم حجب الشخص المطلوب بزيارة صفحته والنقر على السهم إلى جوار زر" Send InMail"، ومن ثم اختيار حجب أو إبلاغ "Block or report".

وبعد الحجب، لن يكون المُستخدم قادراً على زيارة صفحة المُستخدم المحجوب، أو إرسال الرسائل له، أو مُشاهدة الرسائل القديمة أو أي تفاعل تم مُسبقاً.

ويستطيع المُستخدم إلغاء الحجب إن أراد، لكنه لن يكون قادراً بعد ذلك على الحجب مرة أُخرى قبل مرور 48 ساعة، ولن يتم إبلاغ المُستخدم المحجوب بأنه تم حجبه، كما يستطيع المُستخدم حجب 50 شخص دفعة واحدة.