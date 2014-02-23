"بلاك بيري" تعتزم إضافة ميزة الملصقات إلى تطبيق BBM

أعلنت شركة "بلاك بيري" يوم الجمعة الماضي أنها ستجلب ميزة الملصقات "Stickers" إلى تطبيق التراسل الفوري التابع لها BBM.

وقالت الشركة في مدونتها إن الكثير من المزايا الجديدة في طريقها إلى BBM، ولكنها تركز الآن على جعل الدردشات أكثر مرحاً، وذلك من خلال إضافة الملصقات، والتي ستكون متوفرة على متجر جديد خاص.

وستُطلق بلاك بيري الملصقات كميزة تجريبية خارجية إلى جانب متجر جديد لمختلف المنصات، سيحمل اسم "بي بي إم شوب "BBM Shop، وعلى غرار منافسيها، ستتيح بلاك بيري ماسنجر الملصقات ضمن حزم مختلفة بحسب شخصيات محددة أو نمط محدد.

يذكر أن العديد من تطبيقات التراسل الفوري كانت قد سبق "بي بي إم" في إتاحة ميزة الملصقات، مثل "فيسبوك ماسنجر"، و"لاين"، و"كاكاو توك".

ومع أن بلاك بيري لم تتطرق إلى مسألة كون الملصقات مجانية أو مدفوعة، فإن إطلاق متجر "بي بي إم شوب" يشير إلى أنها تعتزم الاستفادة من تطبيق "بي بي إم" في زيادة عائداتها.

وتسعى شركة "بلاك بيري" إلى منافسة تطبيقات التراسل الفوري الأخرى من خلال تطبيقها الذي كانت توفره لأجهزتها فقط، حتى قامت العام الماضي بإطلاقه لمنصتي "آي أو إس" و"أندرويد".

وفي سبيل جلب المزيد من المستخدمين إلى تطبيق "بي بي إم"، أطلقت بلاك بيري قبل أيام تحديثاً جذرياً للتطبيق على هاتين المنصتين، جلب معه ميزة BBM Voice التي توفر للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية مع مستخدمي التطبيق، بالإضافة إلى ميزة المنصة الاجتماعية BBM Channels.