"واتس آب" يعود للعمل بعد توقفه لأكثر من ساعتين

بدأ تطبيق "واتس آب"، بالعودة إلى العمل تدريجياً، بعد انقطاع دام لأكثر من ساعتين.

وكان التطبيق قد تعرض لتوقف مفاجئ في الخدمة مساء السبت، مما أحدث تفاعلاً كبيراً في الشبكات الاجتماعية من قبل المستخدمين.

وجاء في تغريدة نشرت مؤخراً على حساب الشركة على "تويتر"، أن التوقف جاء بسبب وجود خلل في أجهزة الخادم "السرفرات".

ويأتي هذا التوقف، بعد يوم من الإعلان عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها على نظام التشغيل "أندرويد"، ليجلب معه ميزة طال انتظارها، وهي إمكانية إخفاء "آخر ظهور".

وقامت الخدمة، التي أصبحت جزءًا من شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد عملية الاستحواذ التي أعلن عنها الخميس، وبلغت قيمتها حوالي 16 مليار دولار، بإضافة ميزة ثانية إلى تطبيقها لنظام التشغيل التابع لشركة "غوغل"، وهي إخفاء صورة الملف الشخصي، بالإضافة إلى الحالة.