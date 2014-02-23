"Telegram" يسجل مليوناً و800 ألف مستخدم في يوم واحد

ذكر الحساب الرسمي الخاص بتطبيق Telegram للتراسل الفوري عبر تغريدة على تويتر اليوم عن تسجيله مليونا و800 ألف مستخدم جديد خلال يوم واحد، في إشارة إلى يوم أمس السبت.

وأكدت الشركة المطورة أنها تقوم الآن بإعداد "أجهزة خادم" إضافية استعداداً لاستقبالها المزيد من الضغط على الخدمة جراء الإقبال الكبير الذي تشهده حالياً.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت متأخر مساء أمس عن إقبال كبير من قبل المستخدمين وصفته بالجنوني.

وأشارت تغريدة للشركة أيضاً أن التطبيق يشهد 100 عملية تسجيل في الثانية الواحدة.

يذكر أن التطبيق شهد زيادة في عدد مستخدميه عقب إعلان فيسبوك عن صفقة شراء واتس آب بمقابل قد يصل إلى 19 مليار دولار أميركي.

وكشف القائمون على التطبيق، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن عدد المستخدمين الجدد المسجلين في خدماته يوم أمس الجمعة بلغوا 500 ألف مستخدم، وارتفع العدد مع الساعات الأولى ليوم السبت إلى ما يزيد عن 800 ألف مستخدم.

وأظهرت تعليقات عدد من المستخدمين الجدد للتطبيق على متجر غوغل بلاي، أنهم اختاروا Telegram Messenger كبديل لتطبيق واتس آب عقب علمهم بصفقة استحواذ فيسبوك عليه.

وتزايدت مخاوف مستخدمي واتس آب من انعدام الخصوصية عقب انتقال خدمة التراسل الفوري للعمل تحت إدارة فيسبوك، وذلك بسبب السمعة غير الجيدة التي تحظى بها الشبكة الاجتماعية في هذا الشأن، رغم تأكيدات مارك زوكربيرج أن شركته لا تخطط لأي تغييرات في خطة العمل الحالية للخدمة.

وكان زوكربيرج قد أكد في حدث خاص للمستثمرين والمساهمين عقب الإعلان عن الصفقة أن فيسبوك لا تخطط حالياً لتحويل واتس آب إلى نموذج تجاري لجني العائدات أو لوضع الإعلانات في التطبيق، كما أكد ديفيد إيبرسمان المدير المالي لشركة فيسبوك أن شركته لن تطلب أي معلومات خاصة عن المستخدمين غير تلك التي وفروها عند تسجيل حساباتهم أول مرة.

وفي المقابل، يوفر تطبيق Telegram Messenger الخصوصية لمستخدميه، حيث أكد مطوروه الروسيون عند إطلاق التطبيق أول مرة لنظامي أندرويد و"iOS" العام الماضي أن هدفهم الرئيسي هو تحويل خدمة التراسل الفوري إلى منظمة غير ربحية.

ويهدف المطورون إلى تقديم خدمة آمنة لا تقدم الإعلانات أو تتطلب اشتراكات شهرية من المستخدمين، بل تعتمد في المقام الأول على تبرعاتهم للاستمرارية، إضافة إلى مساهمة المختصين من المستخدمين في عملية التطوير، حيث يعد التطبيق مفتوح المصدر.

وشدد مطورو Telegram Messenger، عبر موقع التطبيق الرسمي، أن الرسائل التي يتم تبادلها عبر التطبيق مشفرة، وقادرة على تدمير نفسها ذاتياً، وذلك لضمان عدم إطلاع طرف ثالث غير مرسل ومستقبل الرسالة عليها.

يذكر أن Telegram Messenger لا يوفر معلومات دقيقة حول عدد مستخدميه النشطين يومياً، إلا أن آخر إحصائيات حول التطبيقات تشير إلى أنه حظى بنحو 100 ألف مستخدم نشط يومياً مع بداية الربع الأخير من العام الماضي، وأن هذا العدد قد تضاعف مع بداية العام الحالي، فيما يحظى تطبيق واتس آب بنحو 320 مليون مستخدم نشط يوميا.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق تيليجرام ماسنجر يخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي، حيث تتم إدارته من مقر في ألمانيا، وتتوافر منه نسختين رسميتين لنظامي أندرويد و"iOS" إضافة إلى عدة نسخ غير رسمية لمنصات مختلفة مثل ويندوز وماك، وهي النسخ المتوافرة عبر موقع، telegram.org، الإلكتروني.